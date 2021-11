Six autres entreprises de la Mauricie appuyées dans leur virage numérique

Innovation et Développement économique (IDE) Trois-Rivières, en collaboration avec ses partenaires Desjardins et le Gouvernement du Québec, versera un appui financier à six nouveaux projets d’entreprises, dans le cadre du fonds Mon virage numérique.

Totalisant 66 735 $, les fonds attribués permettront de générer des investissements de 200 000 $.

Ce sont 48 entreprises qui ont bénéficié du fonds depuis son lancement, alors que 150 entreprises ont été accompagnées dans leur virage, que ce soit pour leur présence numérique, l’intégration de technologies, l’automatisation de processus internes, l’intégration d’outils de gestion, etc.

Les six projets retenus lors du dernier comité :

• Atelier Silex : Le centre d’artiste autogéré accueille plusieurs artistes et entreprises, qui utilisent les nombreux espaces à leur disposition. Pour faciliter la gestion interne, l’atelier s’équipe d’outils de gestion des abonnements, de réservations, de locations, etc. par le biais d’une plateforme transactionnelle. Cela permet également d’offrir les espaces et équipements à des entreprises externes.

• Campus Escalade : Le centre d’escalade de bloc se dote d’une boutique en ligne pour pouvoir se positionner dans le monde de l’escalade et offrir de l’équipement neuf et usagé en ligne. La marchandise à l’effigie du Campus Escalade y sera aussi vendue.

• Coefficient RH : La firme-conseil en ressources humaines développe des outils pour positionner le bon candidat dans une organisation. Plusieurs de ces outils ne se parlent pas présentement. Ils développent donc une solution logicielle de gestion de candidats qui automatisera le flux de travail, permettant aux ressources de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée.

• Maïkan Aventure : Le centre de plein air se dote d’un logiciel POS (point de vente) afin de numériser ses opérations en succursale, mais également de se doter d’une boutique en ligne. Les deux points de services seront reliés par ce POS.

• Willard Traiteur : L’entreprise de traiteur s’est réinventée dans les derniers mois en offrant des petits plats préparés. Ils s’équipent • maintenant d’une machine à emballage semi-automatique qui leur permettra d’augmenter significativement la production en plus d’offrir des conditions de travail plus intéressantes pour leurs employés.

• 5600K : L’agence audiovisuelle a mis en place un virage numérique en 5 étapes afin d’augmenter la capacité des serveurs informatiques actuels et permettre un meilleur transfert des fichiers, d’augmenter la sécurité des données d’adapter l’offre de services à la demande pour les événements virtuels, d’automatiser des tâches en amont de la production et de lier le logiciel ERP aux infrastructures de production.

Les projets financés sont choisis par un comité externe pour leur caractère innovant, leur potentiel d’accroître la productivité de l’entreprise, leurs retombées économiques, leur impact social et environnemental positif et leur pérennité, entre autres.