Duoson Multimédia a connue une croissance soutenue malgré la pandémie

Comme toute entreprise, Duoson Multimédia de Trois-Rivières, qui célèbre cette année ses 40 ans d’existence, a été affectée par la pandémie, mais l’entreprise a su tirer son épingle du jeu en connaissant une croissance de ses activités et en investissant dans l’acquisition de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, permettant maintenant d’offrir la webdiffusion et des événements hybrides à sa clientèle.

« Nous avons eu des mandats dans le Grand Nord canadien pour des réunions avec des communautés des Premières Nations et je suis fière de voir nos employés et nos équipements circuler partout au pays », se réjouit Hélène Drolet, la présidente de Duoson Multimédia depuis 2019.

Outre l’organisation d’événements, l’équipe de Duoson Multimédia offre le service d’interprétation simultanée grâce à son équipement issu du système DCN (Digital Congress Network) de la multinationale allemande Bosch. Ainsi, le client qui souhaite tenir un événement international d’envergure peut obtenir l’interprétation simultanée en plusieurs langues, en plus de bénéficier de caméras HD automatisées et d’une quantité quasi illimitée de microphones.

« Nous sommes un membre actif du Congress Rental Network, un réseau mondial de 43 entreprises dans 41 pays qui partagent les mêmes standards de qualité et de service pour la tenue de congrès. Nous possédons le plus important stock de location de microphones de conférence et de matériel d’interprétation simultanée Bosch au Canada », renchérit Mme Drolet.

« Duoson, c’est d’abord une équipe de professionnels attentionnée envers la clientèle. Chaque jour, nous travaillons à mettre en valeur vos événements, que ce soit un congrès international, une conférence, une réunion, un événement multilingue, une assemblée d’actionnaires ou une conférence de presse. Pour nous, la notion de service personnalisé constitue la pierre angulaire de notre approche », ajoute-t-elle.