25 entreprises de la région découvrent les opportunités d’affaires liées aux marchés publics

Invité par le Créneau conception et fabrication de machines et GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud, Anick-Marie Boivin, conseillère en développement des entreprises sur les marchés publics au gouvernement du Québec, a présenté devant plus de vingt-cinq entreprises manufacturières de la région une introduction à l’univers des marchés publics.

Les participants à cette activité virtuelle ont ainsi pu en apprendre davantage sur la façon de vendre des produits et leurs services au gouvernement du Québec.

Il s’agissait d’une opportunité, pour le groupe d’industriels de savoir comment accéder aux marchés publics et ainsi augmenter leur carnet de commandes.

Les participants ont pu recevoir plusieurs conseils pratiques pour se positionner dans l’univers des marchés publics tels qu’envisager des alliances avec d’autres entreprises (sous-traitance, consortium, etc.), saisir les occasions de mise en valeur de leurs produits ou services (vitrines, salon d’affaires, etc.), suivre la formation en ligne « Accéder aux marchés publics pour la première fois ».

Pour avoir du succès dans les marchés publics, une entreprise doit comprendre l’univers des marchés publics, définir son marché public et élaborer sa stratégie d’affaires.

Donneur d'ordre intéressant

« C’est plus de 4,7 milliards de contrats qui ont été octroyés, par 12 ministères, dans les trois dernières années, donc le gouvernement est un donneur d’ordres intéressant et important pour les entreprises de nos secteurs et aussi pour notre région, ont indiqué Nancy Allaire, directrice du Créneau machines et Alexandre Ollive, directeur de GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud. Lorsque les entreprises vont soumissionner, pour gagner un temps précieux et ménager les ressources internes, qui deviennent de plus en plus rares, et d’augmenter les chances de décrocher des contrats publics, il faut une bonne préparation, c’est aussi ça le rôle de nos organisations. »

Depuis quatre ans, le Créneau Conception et fabrication de machines et GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud s’associent pour présenter des opportunités d’affaires aux industriels du secteur dans le cadre de rencontres de donneurs d’ordres, présentés de façon virtuelle depuis le début de la pandémie.

Dans le contexte de relance économique actuelle, il est encore plus essentiel de fournir aux entreprises des occasions pour maintenir et faire croître leurs activités.