Attractif fait l’acquisition de MicoTV

L’entreprise spécialisée en affichage dynamique de Shawinigan, Attractif, vient de conclure une acquisition majeure dans son domaine d’activité.

Les associés derrière Attractif, Pierre-Yves Rousselle, Éric Morel et Rachel Frigon, viennent de compléter l’acquisition de MicoTV, un produit d’affichage dynamique numérique dédié à l’industrie de l’optique et de la lunetterie.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

« Attractif a été fondé il y a six ans à Shawinigan. Depuis, nous connaissons une importante croissance. Nous cherchions à continuer de développer et diversifier nos secteurs d’activités quand l’opportunité de faire l’acquisition de MicoTV s’est présentée à nous dans les derniers mois. Les deux entreprises partagent les mêmes valeurs et le même souci d’offrir un service personnalisé en répondant aux attentes particulières de chacun de leurs clients. L’alliance a donc été toute naturelle et l’équipe d’Attractif vient ainsi assurer une relève à l’entreprise MicoTV », mentionne Rachel Frigon, associée chez Attractif.

« En approchant M2L inc., créateur de MicoTV, Attractif nous assurait la pérennité de MicoTV. Nous sommes fiers d’avoir conclu cette transaction avec une entreprise en croissance et en mesure d’ajouter toute une nouvelle panoplie de services alignés avec les besoins actuels et futurs des professionnels de l’industrie de l’optique-lunetterie », a déclaré Marc Lavoie, président fondateur de M2L inc.

« Nous sommes fiers de maintenant figurer parmi les joueurs majeurs en affichage dynamique au Québec. On prend notre place dans le marché et notre technologie sert actuellement dans plusieurs pharmacies, institutions financières, usines, municipalités, offices de tourisme, commerces de détail, restaurants, lunetteries et autres, aux quatre coins du Québec et l’acquisition de MicoTV nous permet de nous implanter au Nouveau-Brunswick et en Ontario », renchérit Rachel Frigon, en ajoutant que l’entreprise poursuit également une stratégie d’acquisition dans des secteurs d’activités connexes.

Centaines d'écrans

Au cours des six dernières années, la progression d’Attractif a été remarquable et l’entreprise récolte les fruits de son travail. D’abord présente au Uniprix Pellerin et Bureau de Shawinigan-Sud, l’entreprise peut maintenant affirmer qu’elle est depuis bientôt trois ans la fournisseuse officielle de McKesson Canada, propriétaire des pharmacies Proxim et Uniprix, avec des centaines d’écrans présents dans plusieurs succursales.

S’ajoute à cela une entente majeure qui fait figurer Attractif parmi les deux seuls fournisseurs officiels du Mouvement Desjardins en affichage dynamique et autres solutions numériques dérivées.

« Ce que nous offrons chez Attractif, ce n’est rien de moins que le logiciel d’affichage dynamique le plus simple de l’industrie. Il s’agit d’une technologie unique à notre entreprise et réfléchie en fonction des réels besoins de l’utilisateur. Le client peut être 100 % autonome et contrôler son affichage dynamique ou nous confier la gestion de son contenu et la mise en ligne », termine Rachel Frigon.