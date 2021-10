136 000 $ pour développer le tourisme de nature et d’aventure au Lac-à-la-Tortue

Québec vient d’attribuer une aide financière de 136 100 $ à l’entreprise Vélonautique pour soutenir un projet de développement touristique dans le secteur du Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan.

Cette somme contribuera à mettre en place une base d’aqualudisme offrant des soins de santé, la location de vélos nautiques et une cabine flottante transformable en hébergement insolite.

La députée de Laviolette–Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, en a fait l’annonce aujourd’hui au nom de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

« Je suis impressionnée par la créativité de notre industrie touristique, qui ne ménage aucun effort pour attirer davantage de visiteurs et leur donner le goût de passer plus de temps dans la région, affirme Mme Tardif. Outre ses paysages à couper le souffle, la Mauricie possède de nombreux attraits pour les émerveiller. C’est un terrain de jeu grandeur nature au cœur de vastes forêts, de nombreux lacs et de grands parcs. Je suis heureuse que le projet de Vélonautique puisse contribuer à la qualité de notre offre touristique. Il fera à coup sûr rayonner davantage notre destination. »

« Je suis fière d’obtenir cette subvention, grâce à laquelle je pourrai concrétiser mes idées innovantes en matière de tourisme durable, et passer d’un petit hébergement à une destination proposant des services originaux sur l’eau, ajoute Jeanne Charbonneau, présidente-directrice générale de Vélonautique et propriétaire du Gîte du Lac-à-la-Tortue. »