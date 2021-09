Un nouveau projet commercial et résidentiel locatif verra le jour à Trois-Rivières

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s’associe une fois de plus à Cloriacité Investissements, dans le cadre de la réalisation d’un tout nouveau projet commercial et résidentiel locatif CLORIA Trois-Rivières qui comptera 120 unités locatives réparties sur cinq étages, ainsi qu’un rez-de-chaussée à vocation commerciale.

La livraison est prévue au printemps 2023.

Fort du succès de CLORIA Vallée-du-Richelieu à Saint-Mathieu-de-Beloeil et CLORIA Terrebonne, le projet CLORIA Trois-Rivières vise à poursuivre le développement de la nouvelle bannière CLORIACITÉ.

Cette dernière est le fruit d’une alliance stratégique entre Odacité Immobilier, spécialisée dans le développement de sites commerciaux, et Cloria communautés connectées qui propose des modèles d’habitations locatives tout-inclus composés d’unités spacieuses et sécuritaires, d’espaces de travail, d’infrastructures de vie active et de jardins communautaires, et ce, dans des quartiers en pleine effervescence.

« Nous sommes fiers d’avoir conclu un nouveau partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ, souligne Maxime Camerlain, président de Cloria communautés connectées. Malgré les contraintes liées à la pandémie, nous avons réussi à mettre sur pied cet autre projet d’envergure qui s’avérera un atout indéniable pour la population de Trois-Rivières. En plus de se démarquer dans le secteur de la location commerciale et résidentielle, CLORIA Trois-Rivières sera parfaitement adapté à la nouvelle réalité imposée par la COVID-19. En ajoutant la qualité de construction supérieure qui fait la réputation de notre organisation, un milieu de vie incomparable et un emplacement stratégique situé au cœur de Trois-Rivières, nous sommes persuadés que ce nouveau projet saura répondre aux besoins et aux plus hautes attentes de nos locataires, tant au niveau résidentiel que commercial. »

« Nous sommes particulièrement fiers d’appuyer la croissance d’un partenaire issu de la relève en immobilier, ajoute Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ. En plus de jouer un rôle de premier plan dans le déploiement d’une bannière à fort potentiel d’expansion, ce nouveau projet contribuera à créer plus de 270 emplois dans la région. Notre engagement envers CLORIA Trois-Rivières rejoint notre mission qui vise à participer activement au développement économique du Québec en investissant dans des projets novateurs, rentables, créateurs d’emplois et socialement responsables sur l’ensemble du territoire. »

Le projet en bref :

· Terrain d’environ 140 000 pi2, dont 136 700 pi² d’espaces locatifs · Bâtiment de cinq étages incluant 120 unités locatives

· Portion commerciale de 11 285 pi2 située au rez-de-chaussée

· Studios (525 pi2) et unités de 1 à 3 chambres à coucher, d’une superficie variant entre 725 pi2 et 1 250 pi2

· Chaque unité comprend les cinq électroménagers en acier inoxydable, l’électricité, le chauffage, la climatisation, l’internet et des espaces de rangement

· Matériaux de qualité supérieure (comptoirs de cuisine en quartz, planchers de bois), grande fenestration, etc.

· Stationnement extérieur de 120 cases ainsi que stationnement intérieur de 60 cases

· 62 cases de stationnement extérieur additionnelles réservées aux visiteurs et aux clients des commerces du rez-de-chaussée

· Aires communes novatrices et variées : cuisine commune, espace de cotravail, gym, salles de conférences, salon avec foyer, cour et jardins extérieurs

· Accès sécurisé par caméras vidéo

· Personnel d’entretien sur place

· Lave-auto intérieur

Caractéristiques de l’emplacement :

· Situé sur le boulevard des Chenaux, un emplacement stratégique à proximité de tous les commerces et des axes routiers majeurs

· Annexé au développement commercial Le Citadin incluant différents commerces dont épicerie, dépanneur, pharmacie, restaurants ainsi qu’une clinique médicale et une garderie.

· Accès aux transports en commun : le développement Le Citadin est directement relié au centre-ville, à l’UQTR et au pôle industriel par le réseau de la STTR (trois lignes d’autobus)

· Accessible par le réseau routier via le boulevard des Chenaux, à moins de 600 mètres de l’autoroute 55 et à 1 kilomètre de la jonction des autoroutes 55 et 40