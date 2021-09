Le Millénia Spa Urbain reprend du service

Steve Lafontaine et Caroline Lemire ont annoncé aujourd’hui qu’ils ont fait l’acquisition du Millénia Spa Urbain, dont les activités reprendront au début du mois d’octobre dans les mêmes espaces qu’auparavant, soit à l’intérieur de l’hôtel Delta Trois-Rivières par Marriott.

Les deux entrepreneurs trifluviens, respectivement propriétaires de Lafontaine Fitness et du Groupe SCE, s’associent pour offrir à nouveau des services de soins du corps, de massothérapie et de détente.

La clientèle aura également un accès aux plans d’eau de l’hôtel, c’est-à-dire à la piscine intérieure et au bain-tourbillon.

« Le Millénia Spa Urbain est fermé depuis mars 2020, en raison de la pandémie. La situation a fait naître une opportunité d’affaires pour Caroline et moi et nous sommes très contents de pouvoir offrir aux gens de Trois-Rivières et des environs un endroit de prédilection pour les soins du corps », mentionne le copropriétaire, Steve Lafontaine.

Thématiques

Les nouveaux propriétaires souhaitent d’ailleurs organiser différentes thématiques au courant de l’année afin de joindre différentes clientèles. Par exemple, des forfaits «parents-enfants» seront offerts.

« Puisque le Millénia Spa Urbain est situé en plein cœur du centre-ville de Trois-Rivières, nous adapterons notre offre à la réalité d’aujourd’hui en proposant un concept urbain. Nous sommes conscients que de nos jours, les gens ont des horaires chargés. C'est pourquoi nous aurons notamment des forfaits pour des soins rapides, visant à s’adapter au rythme effréné de la vie d’aujourd’hui. Évidemment, nous offrirons aussi des forfaits de détente plus classiques, où les soins s’échelonnent sur une plus longue période », explique Mme Lemire.

Forfaits conjoints

Elle ajoute que des forfaits conjoints avec le Delta Trois-Rivières par Marriott et avec Le Brasier 1908, restaurant situé au rez-de-chaussée du même édifice, seront aussi mis sur pied.

Les services du Millénia Spa Urbain seront offerts autant à la clientèle de l’hôtel qu’aux adeptes de détente et de soins de santé de partout au Québec. À noter que le stationnement sera gratuit pour l’ensemble de la clientèle.

Au total, au moment de son ouverture, le Millénia Spa Urbain comptera une dizaine de personnes dévouées dans son équipe, qui auront le mandat de faire vivre une expérience inoubliable aux clientes et clients.