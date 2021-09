Construction R. Turcotte prend de l’expansion

L’entreprise trifluvienne Construction R. Turcotte a le vent dans les voiles.

Dans les dernières semaines, le président Roxan Turcotte a fait l’acquisition de l’ensemble des actions de l’entreprise, en plus de procéder à plusieurs embauches, ce qui permet à Construction R. Turcotte de prendre de l’expansion, de consolider sa position dans le domaine et de mettre en branle des projets de construction majeurs dans la région.

« En juillet dernier, j’ai fait l’acquisition de l’ensemble des actions de l’entreprise. Construction RLR Turcotte était en affaires depuis 2015. Les deux anciens copropriétaires, Rémi et Laurent, avaient de nouvelles aspirations professionnelles. Nous avons bâti ensemble une entreprise qui jouit d’une excellente réputation dans notre domaine d’activité », explique le propriétaire, Roxan Turcotte.

Construction R. Turcotte propose sur la rue des Mahonias, dans le secteur au bas du Mont-Bénilde à Bécancour, des unités familiales construites sur mesure pour sa clientèle.

Situé à aussi peu que quatre minutes du pont Laviolette, le développement domiciliaire est le seul développement actuellement au cœur du village de Sainte-Angèle-de-Laval, à Bécancour. Sept (7) unités sont toujours disponibles.

En plus de ce projet majeur à Bécancour, l’entreprise vient tout juste de faire l’acquisition d’un terrain d’un million de pieds carrés dans le secteur Saint-Jean-Des-Piles, à Shawinigan. Un projet immobilier majeur verra le jour dans ce secteur près de la rivière Saint-Maurice.

« Dans la dernière année, nous avons réellement pris de l’expansion. Nous sommes passés de cinq à 10 employés, soit quatre de plus sur le terrain et une personne supplémentaire au sein de notre département administratif. Nous sommes d’ailleurs encore en embauche afin de répondre à la demande sans cesse grandissante. Construction R. Turcotte est à la recherche de charpentiers-menuisiers et d’un technicien en architecture qui a à cœur d’offrir un service à la clientèle hors pair », termine M. Turcotte.