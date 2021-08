Madame Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette−Saint-Maurice à l’Assemblée nationale et adjointe parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, poursuit son travail pour améliorer le sort des organisations de sa circonscription. Elle a réussi à obtenir un soutien financier de plus de 160 000 $ pour la Cité de l’énergie.

« La Cité de l’énergie constitue un moteur touristique essentiel à la région. Je tiens à féliciter les employés et les bénévoles, qui ne comptent pas les heures pour offrir à la population des services de grande qualité », souligne Mme Tardif.

La somme provient du programme Autres interventions particulières en culture et en communications, en accord avec les critères du ministère de la Culture et des Communications. Le montant accordé sert à appuyer la Cité dans ses activités muséales.