Les partenaires financiers du comité S’offrir La Tuque, soit Ville de La Tuque, par le biais de son Service de développement économique et forestier (SDÉF), la SADC du Haut St-Maurice et Desjardins, s’unissent à la Société de développement commercial (SDC), afin d’offrir à 800 touristes venant visiter La Tuque cet été des bons d’achat de 25 $ à dépenser chez les entreprises du centre-ville.

Cette initiative totalisera un montant de 20 000 $ en retombées directes pour le milieu urbain latuquois. Du 24 juin jusqu’à la fin août, l’équipe touristique du SDÉF sera responsable de distribuer aléatoirement les bons d’achat au bureau d’accueil du parc des Chutes-de-la-Petite-Rivière-Bostonnais, ainsi qu’au bureau d’information touristique situé à la gare.

Les visiteurs devront présenter une preuve de résidence attestant qu’ils demeurent à plus de 100 km de La Tuque et à l’extérieur des limites de l’agglomération de La Tuque. Les bons seront applicables sur un achat minimum de 25 $ et les détenteurs auront jusqu’au 1er novembre 2021 pour les utiliser.

Achat local

Ce projet s’ajoute aux nombreuses campagnes diversifiées mises en place par l’équipe de travail de S’offrir La Tuque, l’une des actions portées dans le cadre du comité de relance économique de l’agglomération de La Tuque. Coordonné par le SDÉF de La Tuque, ce comité peut compter sur la participation de la SADC du Haut St-Maurice, de Desjardins, de la Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice, de la Société de développement commercial de La Tuque, ainsi que du Carrefour Emploi Haut-St-Maurice avec sa mesure Choisir La Tuque.

« Je suis très fière, au nom du comité S’offrir La Tuque, de présenter cette initiative qui met à l’avant-plan la valorisation de l’achat local auprès de nos touristes estivaux. Nombreux sont ceux-ci qui visitent notre magnifique parc des Chutes ou font un arrêt à la gare. Notre volonté, en s’associant à la SDC, est d’encourager les visiteurs à être davantage mobiles, en se rendant sur nos artères commerciales ou même en se promenant dans tout le périmètre urbain. Ils pourront ainsi découvrir les commerces et restaurants et par le fait même, les produits et services disponibles à La Tuque lors de leur séjour. » souligne Julie Noël, Coordonnatrice de S’offrir La Tuque.