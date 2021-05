AGROPOD signe une entente avec un micro-producteur de cannabis de la région

L’entreprise AGROPOD vient d’annoncer la signature d’une entente avec un micro-producteur de cannabis à Louiseville.

Cette nouvelle s’ajoute au fait qu'AGROPOD a également lancé son premier produit dans les 80 succursales de la SQDC simultanément.

Le nouvel accord permettra la création de 5 emplois chez le producteur partenaire, Micro Louise, dans la première phase du projet.

L’entreprise basée en Montérégie produit du cannabis de haute qualité, cultivé à l’intérieur et préparé à la main, qui se veut abordable pour les consommateurs.

AGROPOD est également reconnue pour ses technologies et ses processus innovants qui assurent une production efficace et des standards de qualité élevés.

L’entreprise se spécialise dans l’agriculture industrielle et urbaine afin de créer des opportunités d’investissement dans l’industrie du cannabis pharmaceutique et récréatif, en se concentrant sur la recherche et le développement de technologies modernes et innovantes afin d’optimiser la production.

« Notre objectif est de nous connecter avec l'appétit des marchés pour ce secteur émergent grâce à nos recherches, tests et développements des meilleurs équipements, procédures et substrats pour la culture du cannabis pharmaceutique et récréatif », a déclaré le président de l’entreprise, Ian Bourassa.