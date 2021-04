Neksys-Excelpro devient la plus importante entreprise dans l’ingénierie de l’automation au Québec

Les actionnaires de l’entreprise de Trois-Rivières Neksys-Excelpro ont annoncé aujourd’hui l’acquisition de la compagnie AIA Automation, basée à Québec et Laval.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Déjà considéré comme un joueur majeur dans l’industrie de l’électricité et l’automatisation industrielle au Québec, cette transaction fait du Groupe Neksys-Excelpro la plus importante entreprise dans le domaine de l’ingénierie de l’automation au Québec.

« C’est avec fierté que nous annonçons l’acquisition de AIA Automation. Il s’agit d’une alliance naturelle puisque nos deux entreprises partagent les mêmes valeurs et la même vision, en plus d’être très complémentaires. Cette acquisition porte le nombre d’employés à plus de 275 », se réjouit Patrick Charette, président-directeur général du Groupe Neksys-Excelpro.

La transaction permet de consolider tous les emplois de AIA Automation, en plus d’ajouter l’expertise de la division d’entrepreneur électrique au service des clients actuels de l’entreprise de Québec.

« Chez NeksysExcelpro, nous œuvrons depuis maintenant plus de 30 ans auprès des entreprises manufacturières partout au Québec, même au Canada et ailleurs dans le monde. Notre division d’entrepreneur électrique jumelée à notre grande expertise en automation permettra aux clients actuels de l’entreprise de bénéficier d’un service clé en main et complet, et ce, peu importe l’ampleur du projet. La force de notre équipe, de même que la quantité et la qualité de nos employés nous permettent, maintenant plus que jamais, de nous positionner comme un joueur majeur de l’industrie tout en nous assurant de mener à terme tous les projets, peu importe l’ampleur et la technologie », renchérit, M. Charette.

Aucune perte d’emploi n’est à prévoir à la suite de cette transaction et les actionnaires de AIA Automation restent au service de l’entreprise pour les années à venir, dans le but d’assurer une transition harmonieuse.

« L’année dernière, nous faisions l’acquisition de Les Contrôles I.S.I. à Montréal et Kemptville en Ontario. Nous avions la volonté de devenir un partenaire de prestige pour les entreprises canadiennes et de pouvoir répondre à tout type de projets. L’ajout de l’expertise des employés de AIA Automation et le jumelage de nos connaissances communes nous permettent aujourd’hui d’avancer vers cet objectif et font de nous le plus grand groupe en intégration de systèmes de contrôle au Québec avec 125 ingénieurs et techniciens travaillant sur des projets internationaux », conclut M. Charette.