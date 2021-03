La Jeune Chambre de la Mauricie finaliste dans 2 catégories des Grands prix de la relève d’affaires

La Jeune Chambre de la Mauricie se dit honorée de figurer parmi les finalistes des Grands prix de la relève d’affaires du Regroupement des Jeunes chambres de commerce du Québec dans les catégories Jeune Chambre de commerce ou Aile jeunesse de l’année et Activité ou projet de l’année.

« C’est tout qu’un privilège pour notre organisation d’être reconnue parmi toutes les jeunes chambres de commerce et ailes jeunesse de la province. Ces nominations témoignent de notre engagement à contribuer au dynamisme socioéconomique de la région et à mobiliser une relève d’affaires forte et influente », affirme Alexa Hamel, présidente de la JCM.

Le prix Jeune Chambre de commerce ou Aile jeunesse de l’année récompense une organisation qui a su se démarquer par le développement de projets et d’activités afin de réunir et de rejoindre le plus de membres possible, en lien avec des thématiques et des causes porteuses pour ces derniers.

Il vise aussi à reconnaître l’organisation lauréate pour son propre développement et sa capacité à créer un mouvement de synergie avec les autres membres du RJCCQ et des partenariats innovants.

Quant au prix Activité ou projet de l’année, il est remis à une jeune chambre de commerce ou une aile jeunesse pour une activité ou un projet de grande envergure qui a su répondre à un besoin des membres de par son ampleur, le nombre de personnes impliquées dans sa mise en œuvre, sa créativité et l’originalité du thème ou en raison de l’implication pour une cause importante et/ou son potentiel rassembleur.

Ensemble pour la relève

La Jeune Chambre de la Mauricie s’est démarquée dans cette catégorie grâce à son initiative Ensemble pour la relève, une campagne de financement participatif qui s’est tenue en juin dernier sur la plateforme La Ruche.

L’activité a permis à la JCM de récolter 21 645 $ auxquels s’est ajoutée une somme de 20 000 $ provenant du Fonds Mille et UN pour la jeunesse, puisque l’objectif d’amasser 20 000 $ a été atteint.

La campagne, qui offrait plus d’une dizaine de paniers de produits et services, a permis de soutenir l’achat local auprès de jeunes entreprises de la région et de permettre à la JCM de développer des services pour ses membres, notamment ceux affectés par la pandémie.

« La pandémie a eu de grandes répercussions sur l’économie locale, et plus particulièrement sur les jeunes entreprises. Nous voulions faire notre part pour soutenir la relève d’affaires en Mauricie et c’est ainsi qu’est née notre campagne Ensemble pour la relève. Nous sommes très fiers du succès que notre initiative a connu et nous sommes honorés de la reconnaissance qu’elle reçoit de la communauté entrepreneuriale avec cette nomination aux Grands prix de la relève d’Affaires », ajoute Mme Hamel.

Les lauréats seront dévoilés lors du Gala qui se tiendra le 31 mars prochain en direct que de la page Facebook du RJCCQ à compter de 18 h.