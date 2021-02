Denis Bourque devient le marchand propriétaire du Provigo de Trois-Rivières

La bannière Provigo convertit graduellement ses magasins en un seul modèle d’affaires, celui des magasins franchisés, et annonce que dans la foulée de ce retour aux sources, Denis Bourque devient le marchand propriétaire du magasin sur le boulevard des Forges à Trois-Rivières.

« Dès sa création en 1969, la bannière Provigo a été conçue pour être une bannière de proximité. Qui de mieux qu’un marchand-propriétaire, fortement ancré au sein de sa communauté et ayant la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de ses consommateurs, pour assurer cette proximité avec sa clientèle », affirme Serge Gauthier, directeur de district pour la bannière Provigo.

Denis Bourque est un réel passionné d’alimentation, et ce, depuis son plus jeune âge. Il œuvre dans le domaine depuis 40 ans, a débuté sa carrière dans le rayon des viandes, a occupé divers postes au cours des années et a même déjà été marchand propriétaire franchisé pour Provigo dans les années 90 avant de poursuivre sa carrière à titre de directeur dans des magasins corporatifs.

Il se démarque par son leadership et son dynamisme selon l'entreprise, et il est un gestionnaire chevronné.

« L’entreprise choisit aujourd’hui de placer son entière confiance dans ce partenariat avec Denis Bourque. Nous reconnaissons ses qualités de leader et de rassembleur; nous sommes fiers de lui confier ce magasin et savons qu’avec son équipe, il saura offrir un service à la clientèle hors pair à la communauté. », poursuit Serge Gauthier.

« Puisque mon aventure à titre de franchisé de Provigo avait été heureuse il y a plusieurs années, et que l’opportunité se représentait aujourd’hui, j’ai tout de suite sauté sur l’occasion », a expliqué Denis Bourque.

« Mon équipe et moi continuerons à soutenir activement les producteurs et fournisseurs d’ici et nous nous assurerons de bien répondre aux besoins de notre clientèle en lui offrant un service hors pair et une ambiance de magasinage conviviale et chaleureuse », ajoute le marchand propriétaire.

Soutient aux organismes locaux

En tant que bon citoyen corporatif, Denis Bourque entend poursuivre son implication et apporter son soutien aux organismes locaux ainsi qu’aux écoles de la ville.

Il souhaite également continuer à faire une différence positive dans sa communauté en soutenant des causes telles que la Fondation pour les enfants PC qui vise à lutter contre la faim chez les enfants et les banques et comptoirs d’aide alimentaire de la région.

L’expérience démontre clairement que le modèle de franchise offre aux marchands une plus grande souplesse qui lui permet d’adapter son offre, notamment au niveau des produits locaux, de même que son modèle de gestion en fonction des besoins de ses clients.