Investissement Québec accorde 13 M$ à deux entreprises de la région

Le président-directeur général d’Investissement Québec, Guy LeBlanc, s’est adressé ce matin aux entrepreneurs et aux dirigeants de la région lors d’une tribune virtuelle organisée avec la Chambre de commerce et d’industries de Trois-Rivières.

Il y a présenté le nouveau mandat de la Société, ses priorités pour la relance et l’équipe dédiée aux projets de la Mauricie.

Il a également profité de l’occasion pour faire l’annonce de deux importants projets d’investissement.

Près de 13 millions $ sont octroyés à ces deux entreprises :

-Groupe Sacs Frontenac obtient 10,62 millions de dollars, dont 5,34 millions de dollars des fonds propres d’Investissement Québec et 5,28 millions de dollars du Fonds du développement économique, géré par Investissement Québec pour le gouvernement du Québec.

-Shawinigan Aluminium se voit octroyer 2,35 millions de dollars, provenant en parts égales du Fonds du développement économique et des fonds propres d’Investissement Québec.

« Nous sommes mieux outillés que jamais pour accompagner les entreprises de toutes les régions du Québec à prendre ou à reprendre le chemin de la croissance, ici et sur les marchés internationaux, affirme M. LeBlanc. Avec maintenant quelque 950 employés offrant des expertises diversifiées et complémentaires, nous avons non seulement doublé la taille de notre organisation, mais lui avons aussi greffé des services clés dont les entreprises ont besoin pour leur croissance et celle de l’économie québécoise.»

Équipe en Mauricie

En Mauricie, Investissement Québec rassemble désormais, sous un même toit, une équipe offrant des solutions de financement adapté et des investissements, de même que des services d’accompagnement, notamment technologiques et en matière d’exportation.

Sous le leadership de Guylaine Mathieu, directrice régionale principale, Mauricie, Estrie et Centre-du-Québec, et de Martin Bellerive, directeur régional, Mauricie, ils sont une dizaine de professionnels dédiés au développement économique régional basé à Trois-Rivières.

Ceux-ci sont appuyés par un comité de développement régional, dont la mission consiste à cibler les entreprises de la région qui ont un potentiel de retombées importantes dans leur milieu et de les mettre en lien avec Investissement Québec.

Le nouvel Investissement Québec ambitionne de stimuler la croissance de l’investissement et des exportations. Pour ce faire, la société d’État peut compter sur un solide bilan avec plus de 2 000 interventions financières réalisées au cours de l’année financière 2019-2020 par les diverses équipes d’Investissement Québec partout au Québec pour soutenir des projets structurants.

Seulement en Mauricie, 89 interventions financières, pour un total de plus de 120 millions de dollars de financement, ont contribué à stimuler l’économie de la région.

Près de 1020 emplois ont ainsi pu être créés ou maintenus.