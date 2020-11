Une contribution de 100 000 $ de Desjardins pour un centre d’affaires à Wemotaci

Le Conseil des Atikamekw de Wemotaci vient d’annoncer une contribution financière de 100 000 $ du Fonds de 100 M$ de la Caisse Desjardins de La Tuque à la Corporation de développement Nikanik, permettant la réalisation d’un centre d’affaires pour les entrepreneurs de Wemotaci.

La contribution financière au projet vise à appuyer la mise en place d’un centre d'affaires regroupant des entrepreneurs exerçant des activités à Wemotaci.

Une fois mis en opération, le projet qui portera le nom de Place d’affaires Desjardins Nikanik, permettra principalement d’offrir des bureaux et locaux aux entrepreneurs, et ce, à des prix raisonnables.

Les espaces de travail permettront également de se libérer de certaines tâches administratives, en plus de créer une synergie et une dynamique entre les entrepreneurs en favorisant le partage d’expériences et de connaissances.

La Place d’affaires Desjardins Nikanik sera aussi un lieu propice permettant à la Corporation de développement économique Nikanik d’offrir un accompagnement professionnel permettant le développement des entrepreneurs qui ont besoin de ressources, et d’offrir des services-conseils.

« Nous sommes fiers de compter sur l’appui d’un partenaire comme Desjardins. L’amélioration du niveau socio-économique et de la qualité de vie des résidents de la communauté repose en partie sur le développement de nos entreprises. En ce sens, la Place d’affaires Desjardins Nikanik permettra un réel effet de levier pour nos futurs entrepreneurs locataires, et sera une opportunité pour le développement des entreprises de Wemotaci, » a déclaré François Neashit, Chef du Conseil des Atikamekw de Wemotaci.

« Permettre à des entrepreneurs de se regrouper afin de pouvoir partager des ressources et des outils, voilà un exemple de coopération qui s’inscrit au cœur des valeurs de Desjardins. En tant qu’acteur économique, nous ne pouvons que nous réjouir de la proactivité de la communauté pour son développement et nous sommes fiers de prendre part à un tel projet qui contribuera à la naissance et à la croissance d’entreprises Atikamekw », a exprimé Johann Thiffault, directeur général de la Caisse Desjardins de La Tuque.

Conscient de l’importance du développement économique comme levier de développement social et communautaire, le Conseil des Atikamekw de Wemotaci mise sur le développement de projets porteurs comme la Place d’affaires Desjardins Nikanik. En ce sens, l’appui de partenaires comme le Fonds de développement des régions et des groupes, ainsi que de la Caisse Desjardins de La Tuque, est nécessaire et constitue un investissement dans la vitalité économique de la communauté de Wemotaci.

Rappelons que la Corporation de développement économique Nikanik a pour mandat d’être un support pour le développement économique, de veiller à ce que les entreprises existantes et futures bénéficient, lorsque nécessaire, d’une aide adaptée à la réalité d’aujourd’hui, et d’offrir une aide financière adaptée à la culture des Atikamekw de Wemotaci.