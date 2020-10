Des diagnostics pour relancer les entreprises stratégiques de Trois-Rivières

Les entreprises évoluant dans les six créneaux identifiés comme stratégiques pour l’économie trifluvienne auront la possibilité, au cours des prochains mois, d’avoir accès aux meilleurs experts pour les aider à saisir les opportunités de la relance.

Fruit d’une importante mobilisation du milieu socioéconomique, le Programme de diagnostics en vue de la relance dispose d’une enveloppe de 300 000 $ pour aider les entreprises admissibles à identifier des mesures d’adaptation, de mitigation ou de reprise dans le contexte de la crise économique causée par la COVID-19.

Le Programme de diagnostics en vue de la relance est une mesure imaginée par le comité de relance économique de Trois-Rivières et vise les entreprises des secteurs industriel et tertiaire moteur, identifiés comme stratégiques pour la reprise. Ce programme ponctuel améliorera la qualité de la prise de décisions des dirigeants et les orientera vers des solutions concrètes adaptées à leur situation.

Une aide concrète

Organisé de manière à répondre de façon personnalisée aux défis rencontrés par les entreprises, le programme se déploie en deux volets pouvant être combinés selon certaines conditions. Les entreprises sont d’abord invitées à remplir un formulaire en ligne pour valider leur admissibilité.

Une fois celle-ci confirmée, les entreprises seront directement contactées par un membre de l’équipe d’IDE Trois-Rivières ou du CAE Laprade pour préparer le dépôt d’une demande.

Diagnostic des fonctions clés de l’entreprise

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d’une aide externe pour obtenir des pistes de recommandations relatives à la stratégie de relance à adopter à l’aide d’une évaluation 360 degrés.

Cette évaluation touchera des dimensions clés des entreprises comme la gestion des ressources humaines, les opérations, les finances, les systèmes d’information et la mise en marché.

Cartographie de la chaîne de valeur

Les entreprises sélectionnées profiteront d’une aide externe pour remanier leur chaîne de valeur de manière à réduire leurs coûts de fabrication, diminuer leurs délais d’approvisionnement et de livraison ou réduire leur empreinte environnementale.

Les entreprises retenues bénéficieront d’une aide financière non remboursable correspondant à 80 % des honoraires professionnels prévus pour la réalisation des diagnostics, de concert avec des firmes du territoire. Les demandes déposées seront analysées en continu par un comité de sélection, jusqu’à l’épuisement des sommes réservées au programme. Le Programme de diagnostics en vue de la relance est l’une des 18 mesures identifiées pour relancer l’économie de Trois-Rivières.

Tous les détails sur ce nouveau programme sont disponibles sur le site web d’IDE Trois-Rivières : https://www.idetr.com/fr/mesures-economiques-

coronavirus/programme-de-diagnostics-en-vue-de-la-relance.