Johanne Caron, la nouvelle coordonnatrice chez Développement Mauricie

Les partenaires de Développement Mauricie ont annoncé la nomination de Johanne Caron au poste de coordonnatrice en développement régional.

Figure bien connue du milieu entrepreneurial mauricien, Johanne Caron cumule plus de 10 ans d’expérience en développement local et régional. Mme Caron a notamment mis sur pied une cellule de mentorat alors qu’elle était conseillère en développement économique au Centre local de développement Shawinigan. Une expérience qui lui a permis d’établir des contacts privilégiés avec différents acteurs régionaux.

Ses expériences à la tête de Femmessor-Mauricie, au Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation de l’UQTR et au Carrefour Formation Mauricie lui ont également permis de tisser des liens solides avec plusieurs intervenants socioéconomiques et des entreprises du territoire.

Elle a auparavant été entrepreneure et propriétaire de sa propre entreprise touristique.

Très impliquée dans son milieu, Mme Caron a été membre de plusieurs comités et conseils d’organismes. Elle a notamment été vice-présidente de la Fondation de la SSS de l’Énergie, vice-présidente de la Corporation culturelle et touristique de Grand-Mère et membre du conseil de Tourisme Mauricie.

Forte de son expérience, Johanne Caron saura mettre sur pied une démarche de concertation régionale pour soutenir le déploiement et la mise en œuvre d’une stratégie d’attractivité pour la Mauricie.