Subvention salariale d'urgence : un calculateur lancé aujourd'hui pour les entreprises

Un nouvel outil pour calculer la subvention salariale d'urgence a été mis à disposition des entreprises par le gouvernement fédéral, ce mardi 21 avril. Les détails seront développés cet après-midi par le Président du conseil du Trésor Jean-Yves Duclos.



Un plan à trois volets a été mis en place dans les semaines précédentes, incluant la subvention salariale, qui offre 847 $ par semaine et par employé, afin d'encourager les entreprises à garder leurs salariés.

Ce mardi, Justin Trudeau a indiqué que le gouvernement lance un outil sous forme de calculateur, disponible sur site de l'Agence du Revenu du Canada, afin que chaque entreprise détermine ce que la subvention salariale d'urgence couvrira. Le Président du conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos, précisera la situation plus tard aujourd'hui, notamment pour le délai de réception de cette subvention. Il sera possible de faire la demande pour cette dernière dès le lundi 27 avril.

Dans l'attente de cet argent, les entreprises pourront s'appuyer sur les prestations de la (BDC) Banque de développement du Canada et de l'EDC (Exportation et développement du Canada). « On s'est assuré de l'accès au crédit pour que les entreprises passent à travers ces moments difficiles, a rassuré Justin Trudeau. Il faut que les gens sachent qu'ils vont recevoir l'argent et qu'ils ont en plus un outil pour connaître la somme exacte ».