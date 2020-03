Aide aux entreprises : Shawinigan débloque un fonds d’urgence de 1 million $

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, annonce la mise sur pied d’un fonds d’urgence destiné aux petites entreprises de Shawinigan.

L’enveloppe, d’une valeur de 1 million $, est une mesure qui vise à aider rapidement et à court terme les entreprises en attente des aides gouvernementales annoncées.

« Le conseil municipal est très préoccupé par la situation actuelle. Plusieurs entrepreneurs nous écrivent pour nous dire que leurs contrats sont annulés et que leur entreprise est à risque », indique le maire de Shawinigan, Michel Angers.

« Nous allons nous assurer de débloquer rapidement des fonds pour supporter ces entreprises, le temps qu’elles reçoivent l’aide financière annoncée par les gouvernements. »

L’aide financière annoncée aujourd’hui par la Ville de Shawinigan provient des fonds FLI et RTA, pour une valeur de 600 000 $. Le prêt d’urgence octroyé sera fait au taux préférentiel de la Banque du Canada et il sera assorti d’un moratoire de remboursement de trois mois.

Pour être admissibles, les petites entreprises doivent répondre aux critères habituels du FLI et du RTA. Il s’agit des entreprises des secteurs manufacturiers, de la transformation et tertiaire motrice (services à valeur ajoutée).

Ces prêts pourraient être bonifiés, après analyse, par une subvention provenant d’un fonds d’urgence de 400 000 $ du FDT.

« Nous tenons à rassurer les entrepreneurs. L’étude des dossiers se fera rapidement ce qui vous donnera un répit en attendant l’aide financière annoncée par les deux paliers de gouvernements », explique Luc Arvisais, directeur du Service de développement économique de la Ville.

« Les petites entreprises qui sont en difficulté et qui ne sont pas éligibles à recevoir un prêt sont invitées à communiquer avec nous. Nos équipes pourront les aider à comprendre les mesures gouvernementales mises en place et déterminer quel programme s’adresse à elles. »

La Ville a également mis en place d’autres mesures pour soulager les entreprises. Notamment, un moratoire de trois mois a été décrété sur le capital et les intérêts des prêts actuellement en vigueur en provenance du FLI et du RTA. Ainsi, l’échéancier de remboursement prévu au 1er avril est reporté au 1er juillet 2020.

De plus, les entreprises incubées et en accompagnement accéléré au Centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et au Digihub Shawinigan pourront utiliser le « Programme coup de pouce » pour bénéficier d’un allègement sur le loyer des mois d’avril et mai. Le service Internet sera également gratuit au cours de la même période.

« Une situation d’urgence nécessite des mesures d’urgence », insiste le maire Michel Angers.

« Nous souhaitons rappeler aux entrepreneurs que nous sommes là pour eux. »

Pour avoir plus d’information sur les mesures mises en place, vous pouvez écrire à l’adresse courriel [email protected] Vous pouvez également joindre le Service de développement économique au 819 536-7200 durant les heures d’ouverture.