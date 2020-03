1,1 M$ pour soutenir les entreprises trifluviennes

Innovation et Développement économique Trois-Rivières mettra en place rapidement de nouvelles mesures financières pour aider ses entreprises à traverser la crise liée au coronavirus.

L’organisme rendra disponible 1,1 M$ pour soulager les PME en cette période tumultueuse.

Les critères précis d’attribution seront déterminés au cours des prochains jours afin que les mesures soient complémentaires à celles des différents gouvernements. Les entreprises seront invitées par la suite à communiquer avec l’organisation pour valider leur admissibilité.

Même si elle priorise le télétravail, l’équipe d’IDE Trois-Rivières est pleinement opérationnelle afin d’aider les entreprises qui auraient besoin de soutien pour traverser cette crise.

Le manque de liquidités à court terme peut entraîner des conséquences importantes, c’est pourquoi IDE Trois-Rivières déploiera rapidement plusieurs actions :

§ Toutes les entreprises détenant un prêt du Fonds local d’investissement (FLI) et du Fonds local de solidarité (FLS) ont droit à un moratoire de trois mois. Elles n’auront donc pas à rembourser le capital ni les intérêts sur leur prêt. Les clients actuels qui détiennent un prêt FLI-FLS n’ont aucune action particulière à prendre pour avoir droit au moratoire.

§ Un fonds spécial de 500 000 $ est créé : le Fonds local d’investissement C-19. Ce fonds permettra aux entreprises d’avoir accès à des prêts de 10 000 $ à 20 000 $ pour leur fonds de roulement. Il sera offert en priorité aux clients actifs d'IDE Trois-Rivières.

§ Un fonds spécial de 600 000 $ est créé, Subventions C-19, afin d’octroyer des aides financières non remboursables aux entreprises touchées par la crise. Le montant maximal accordé sera de 20 000 $ par entreprise.

Dossiers en accéléré

Les critères précis reliés à ces aides financières seront connus sous peu. De manière générale, la priorité sera donnée aux entreprises qui présentaient une bonne situation financière avant la crise et pour qui l’impact sur le fonds de roulement est important.

L’objectif d’IDE Trois-Rivières est de traiter chacun des dossiers en accéléré. L’équipe est donc à mettre en place des mécanismes pour donner des réponses rapides à chacune des demandes.

« Je m’adresse aujourd’hui aux entrepreneurs trifluviens : plus que jamais, mon équipe est là pour vous aider. Nous sommes un guichet unique pour vous, une porte d’entrée pour toutes vos questions en lien avec les opérations et le financement. Nous avons la responsabilité de vous soutenir dans cette épreuve et nous répondons présents », déclare le directeur général d’IDE Trois-Rivières, Mario De Tilly.

« Nous sommes en contact direct avec tous les organismes de soutien aux entreprises, les institutions financières et les paliers de gouvernement supérieurs. Nous pouvons donc vous aider à identifier les programmes les mieux adaptés à votre situation », ajoute Francis Brouillard, directeur général adjoint aux opérations.

Les entrepreneurs touchés par la crise sont invités à visiter le site web www.idetr.com, où toute l’information pertinente sera colligée en temps réel.