L'entreprise trifluvienne Neksys-Excelpro acquiert Les Contrôles I.S.I.

Les actionnaires de l’entreprise Neksys-Excelpro ont annoncé avoir fait l’acquisition de la compagnie Les Contrôles I.S.I. le 26 février dernier. Déjà un joueur important dans l’industrie de l’automatisation industrielle, cette transaction consolide la position de Neksys-Excelpro dans le marché canadien.

« Notre vision est de devenir le partenaire de prestige des industries canadiennes dans l’automatisation de leurs processus et des travaux électriques de leur usine. Pour y parvenir, nous voulions nous associer avec des gens qui avaient, dès le départ, des similitudes avec nous tant au niveau des ressources que des propriétés intellectuelles, et ce, tout en ayant une excellente réputation et une présence dans les grands centres urbains. C’est ce que nous avons

trouvé chez Les Contrôles I.S.I. », indique Patrick Charette, président-directeur général de Neksys- Excelpro.

Complémentarité

Les synergies entre Neksys-Excelpro et Les Contrôles I.S.I. sont également importantes puisque les deux entités bénéficieront des forces de chacune. Bien que celles-ci évoluent dans l’intégration des systèmes automatisés, elles demeurent complémentaires puisque Neksys-Excelpro apporte le volet entrepreneur électrique et la fabrication de panneau de contrôle tandis que l’expertise de Les Contrôles I.S.I. procure un éventail de connaissances élargies au niveau des technologies informatiques industrielles, venant bonifier l’offre globale.

Cette complémentarité permettra ainsi à la clientèle de compter sur une offre complète et surtout parfaitement intégrée. Préconisant des valeurs de respect, d’écoute, de travail d’équipe, d’innovation et de professionnalisme, les deux entreprises ont déjà hâte de mettre à contribution le partage des connaissances et des compétences.

Pas de perte d'emploi

« Cette transaction est effectuée pour le bien à long terme de l’entreprise et permet de consolider les emplois. Elle nous positionne également en tant que chef de file dans le domaine de l’automatisation industrielle », précise Philippe Doucas, président de Les Contrôles I.S.I.

Aucune perte d’emploi n’est à prévoir à la suite de cette transaction, portant ainsi à 235 employés le nombre d’effectifs dont dispose le Groupe Neksys-Excelpro. Soulignons aussi que pour l’avenir immédiat, Neksys-Excelpro et Les Contrôles I.S.I. continueront d’évoluer sous leur propre appellation.