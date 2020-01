Un nouveau fonds de 1 200 000 $ pour soutenir les entreprises de la MRC de Nicolet-Yamaska

La MRC de Nicolet-Yamaska, la Fédération québécoise des municipalités (FQM), les Caisses Desjardins, le gouvernement du Québec et Fonds locaux de solidarité FTQ ont annoncé la création d’un fonds de 1 200 000 $ visant à soutenir les entreprises œuvrant sur le territoire de la MRC de Nicolet-Yamaska.

« Issu d’un partenariat unique entre le Fonds et la FQM en 1991, le réseau des FLS contribue chaque jour à la vitalité socio-économique de nos communautés en investissant dans les petites entreprises locales québécoises. Avec des investissements dans plus de 5 000 projets d’entreprise depuis 28 ans et la création de nouveaux FLS comme celui-ci, notre réseau continue de faire ses preuves », a poursuivi Desaulniers de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ.

La mise en place du nouveau fonds local de solidarité (FLS) a été confirmée mardi après-midi. Le FLS a comme objectif d’accélérer la réalisation de projets de démarrage, d’expansion et d’acquisition d’entreprises sur le territoire de la MRC. Sa mise sur pied est rendue possible grâce à la participation de la société en commandite Fonds locaux de solidarité FTQ avec un crédit variable à l’investissement de 1M $, de la FQM contribuant pour un montant de 100 000 $, la Caisse Desjardins de Nicolet et la Caisse Desjardins Godefroy pour une somme de 50 000 $ ainsi que de la MRC de Nicolet-Yamaska pour une somme de 50 000 $.

Des prêts allant jusqu'à 225 000$ par projet

« Cette entente financière vient s’ajouter à notre Fonds local d’investissement, ce qui nous permettra maintenant d’offrir des prêts allant jusqu’à 225 000 $ par projet. De plus, ce partenariat nous permettra de supporter financièrement davantage d’entreprises qui contribuent grandement à l’essor économique de notre région en offrant des emplois de grande qualité à la communauté de Nicolet-Yamaska. Pour les entrepreneurs de la MRC et son économie, cela représente une excellente nouvelle ! », a précisé la préfète de la MRC, Geneviève Dubois.

« Le gouvernement a déjà investi 11 millions de dollars dans la création de fonds locaux de solidarité à travers le Québec. Grâce à la mise en place de ce nouveau fonds, les entrepreneurs du territoire pourront eux aussi bénéficier d’un outil financier qui prend en considération leurs réalités régionales et qui répond véritablement à leurs besoins », a indiqué Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Le FLS, par son effet de levier, complétera le financement des projets d’entreprises du territoire. Il

permettra aux entrepreneurs d’accéder à d’autres sources comme un prêt conventionnel d’une

institution financière, une subvention, une mise de fonds ou un autre capital d’appoint. Le montant

maximal des investissements qu’une entreprise peut recevoir du FLS est de 100 000 $.

Pour plus de détails, communiquer dès maintenant auprès du service de développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska.