Shawinigan accueille le Sommet international de l’Innovation en villes médianes

Le Sommet international de l’innovation en villes médianes (SIIViM) a ouvert ses portes hier matin, à Espace Shawinigan. Aujourd'hui encore, plus de 400 participants de partout au Québec et de la France vont visiter le salon de l’Innovation et assister à de nombreuses conférences et ateliers, en plus de tenir des rencontres personnalisées de type "B-to-B" entre des villes de taille moyenne et des entreprises innovantes.

Voir ce qui se fait ailleurs

Pour Michel Angers, maire de Shawinigan et cofondateur du SIIViM, ce dernier donne une belle opportunité de s’ouvrir à des réalités semblables et complémentaires, tout en offrant aux entreprises émergentes la possibilité de se familiariser avec les réalités internationales et les opportunités d’affaires qu’elles créent. Cela étant renforcé par le monde du numérique où tout va vite et « ceux qui font du surplace reculent. Les villes moyennes du Québec et de la France ont tout intérêt à voir ce qui se fait ailleurs pour s’en inspirer ! » a-t-il détaillé.

De son côté, Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération et cofondateur du SIIViM, a témoigné: « La première édition du SIIViM en 2018 a offert une immersion passionnante dans la ville intelligente et a démontré que ce concept n’est pas réservé qu’aux métropoles. En effet, nos villes médianes, où foisonnent les innovations partout dans le monde, peuvent aussi être des villes intelligentes ».

"Les municipalités se doivent d'apporter une aide à l'innovation"

« À titre de président d’honneur de ce deuxième sommet, je souhaite vivement que cet événement nous amène à consolider nos liens et à en établir de nouveaux, tout aussi durables. Les villes médianes du Québec réalisent des projets innovants sur leur territoire et elles veulent aller encore plus loin, notamment pour continuer d’apporter des solutions concrètes aux

Comme l'a rappelé Daniel Côté, premier vice-président de l’UMQ et maire de la Ville de Gaspé, pour l’Union des municipalités du Québec, il était naturel de se joindre à cet important forum international qu’est le Sommet international de l’innovation en villes médianes.

Comme porte-parole des gouvernements de proximité, l’UMQ connaît et appuie le rôle important que jouent les villes médianes dans leur soutien aux entrepreneurs et aux entreprises. Actrices économiques incontournables, les municipalités se doivent non seulement d’apporter une aide à l’innovation dans leur communauté, mais également de faire rayonner l’excellence entrepreneuriale québécoise. Pour lui, « le SIIViM est un lieu tout indiqué pour transformer des idées en projets, et ces projets en réussites, au bénéfice de nos régions ».

Le SIIViM Shawinigan en chiffres:

275 personnes au banquet d’ouverture

400 participants en provenant de près de 70 territoires

11 conférences, panels et ateliers

36 conférenciers

71 kiosques répartis sur 45 000 pi2 au salon de l’Innovation

6 parcours technologiques

28 commanditaires et collaborateurs (voir la liste en annexe)

Plus de 40 bénévoles

Pour en savoir plus, consulter la page Facebook.