Gala Gens de Terre & Saveurs 2020 : 14 entreprises locales sont en lice

Une soixantaine de personnes ont participé au dévoilement des gagnants locaux, du Gala Gens de Terre & Saveurs, au salon Wabasso à Shawinigan. Lors de la soirée, les lauréats locaux des catégories "Nouvelle entreprises", "Détaillant agroalimentaire", "Restaurateur/traiteur" et "Tourisme gourmand" ont été divulgués.

Sensibilisation des acteurs de la filière alimentaire

Cet événement est un préambule au Gala du 16 avril 2020, où seront connus les lauréats régionaux, en plus des gagnants des catégories "Agricultrice et Agriculteur d’exception", "Jeune entrepreneur de la relève", "Famille agricole", "Entreprise agroalimentaire" ainsi que les employés des secteurs des Chenaux, de Maskinongé, de la Haute-Mauricie et de Mékinac.

« Cet événement sensibilise les acteurs de la filière agroalimentaire aux enjeux criants en agriculture. Le défi est grand pour nos producteurs. Plus que jamais, ils se doivent d'être soutenus par nos décideurs, la population et l’ensemble de la chaîne de transformation. Nous soutenir veut dire d’imposer aux produits étrangers les mêmes normes que celles qui prévalent ici et de mieux protéger les appellations », a souligné le président de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, Jean-Marie Giguère.

Le chef Pascal Vari associé au gala

Pour une seconde année consécutive, le chef-enseignant à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec et juge à l’émission Les Chefs! Pasquale Vari, s’est associé au Gala. En tant qu’ambassadeur de l’événement.

Il était présent pour rappeler l’importance d’acheter localement. « Les consommateurs sont de plus en plus rigoureux quant à la provenance et la qualité des aliments, et les producteurs de la Mauricie répondent pleinement à leurs exigences. Il en va de la vitalité de notre industrie : n’oublions pas qu’en substituant 30 $ annuellement de produits de l’extérieur par un aliment local, cela représente un investissement d’un milliard de dollars en cinq ans. »

Les billets pour la septième édition du Gala Gens de Terre & Saveurs sont déjà en vente, au coût de 80$.

Voici les noms des gagnants:

Nouvelle entreprise

Ferme Désaulniers (Des Chenaux)

Bisons des Prés (Maskinongé)

Bergerie Agnata (Mékinac)

Les Beaux Prés de St-Louis (Haute-Mauricie)

Détaillant agroalimentaire

Bouffe & délices (Des Chenaux)

Boucherie Dauphin (Maskinongé)

Aux charmes du potager (Haute-Mauricie)

Restaurateur / Traiteur

Coureurs des Champs (Des Chenaux)

Buffet Frigon (Maskinongé)

Le Mirad’Or (Mékinac)

La Bouffe D’Antan (Haute-Mauricie)

Agrotourisme

Ranch Dupont (Des Chenaux)

Vignoble Prémont (Maskinongé)

Ferme Hogue et Huot (Mékinac)