Le Mois de l'économie sociale débarque en Mauricie

Le Mois de l’économie sociale a officiellement commencé cette semaine. À cette occasion, le Pôle d’économie sociale de la Mauricie s'associe au Chantier de l'économie sociale et à la vingtaine de Pôles d'économie sociale actifs dans toutes les régions du Québec pour démontrer que les entreprises collectives jouent un rôle déterminant dans le développement économique et social du Québec.

Selon le premier portrait de l’économie sociale présenté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) publié au printemps dernier, le Québec compte environ 11 200 entreprises d’économie sociale qui, ensemble, génèrent un chiffre d’affaires de 47,8 G$ et comptent près de 220 000 employés. Malgré ce portrait impressionnant, elles occupent encore trop peu de place dans la sphère publique.

« Les entreprises d’économie sociale ont la capacité de pallier des enjeux modernes tels que le développement durable, la relève entrepreneuriale et le développement économique québécois, souligne Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de l’économie sociale. C’est pourquoi il est si important de parler d’économie sociale, mais surtout, de lui tailler une juste place dans le débat public ».

« Pour moi, le Mois de l’économie sociale est un moment privilégié pour démystifier les mythes de ce modèle économique et de le faire connaître davantage à la population. Faisant partie des 430 entreprises d’économie sociale sur le territoire de la Mauricie, j’affirme que l’économie sociale est un modèle rentable et durable qui répond aux besoins d’une grande variété de personnes » détaille Valérie Thérien, ambassadrice de la campagne du Mois de l’économie sociale en Mauricie et directrice générale pour le Musée Pop.

Des activités, dont un atelier-conférence dès le 12 novembre

Durant le mois de novembre, le Pôle d’économie sociale de la Mauricie organisera une multitude

d’activités dans le but de sensibiliser la population à l’économie sociale, en plus d’outiller les actuels et futurs entrepreneurs, notamment en les mettant en contact direct avec des spécialistes du milieu. Les festivités ont débuté en force le 4 novembre avec un 5 à 7 de lancement dans nul autre que le café Le Cinq Cent Cinq (le nouveau bébé de la coop le 507).

Le 12 novembre aura lieu un atelier-conférence sur la monnaie locale au Café du village La Bezotte situé dans la MRC de Maskinongé. Luc Gosselin, cofondateur de la monnaie locale BLÉ à Québec, se joindra à l’atelier pour partager son expérience et présenter les étapes cruciales de la création d’une monnaie locale.

Un peu plus tard, le 16 novembre, le Pôle se joindra au 1er Rendez-vous régional sur l’avenir des églises de la Mauricie organisé par le Diocèse de Trois-Rivières à l’Église Jean-XXIII.

Le 21 novembre, le territoire de Shawinigan sera l’hôte de l’atelier-conférence sur l’économie circulaire 101 offert en partenariat avec le Conseil régional de l'environnement Mauricie et Économie circulaire Mauricie +.

Pour clore ce programme, le Pôle sera présent sur le territoire de Trois-Rivières le 25 novembre pour offrir un atelier-conférence sur la commercialisation en économie sociale.

Il est possible de s'inscrire aux activités.