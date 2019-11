Transports : des modifications apportées au réseau de la STTR

Représentant le plus grand changement de l’existence de l’organisation, la Société de transport de Trois-Rivières (STTR) a déployé son nouveau réseau en juillet 2019. La structure a dévoilé hier quelques modifications qui seront apportées à certaines lignes, à court terme.

Ces changements toucheront les lignes 2, 9 et 16. Ceux-ci comprennent notamment l’ajout d’un arrêt au Centre commercial Les Rivières via un lien direct avec le terminus de l’Université du Québec à Trois-Rivières, le déplacement du service de la rue de l’Orée-des-Bois vers les rues Grande Allée et Chemin de la Pointe-du-Lac dans le secteur Pointe-du-Lac, ainsi qu’une amélioration de la ligne 2 au Cap-de-la-Madeleine.

Un arrêt au centre commercial dès 2020

De plus, les temps des correspondances seront également améliorés en soirée et les week-ends. À noter que les cartes du réseau intégrées sur le site Internet de la STTR et sur les différentes plateformes (Google Maps et Transit App) seront mises à jour dès que les modifications seront effectives.

« L’ajout d’un arrêt au centre commercial Les Rivières se fera à compter du 5 janvier 2020. De son côté, la nouvelle configuration du service dans le secteur Pointe-du-Lac sera plus sécuritaire pour la clientèle et permettra d’assurer une plus grande desserte. Finalement, les modifications que nous ferons dans le secteur Cap-de-la-Madeleine permettront de diminuer la distance de marche des clients », a souligné Luc Tremblay, président de la STTR.

Un réseau en mouvement

Ayant à cœur leur réseau de transport collectif, les clients de la STTR ont acheminé plusieurs requêtes à l’organisation depuis le lancement du réseau. « Bon nombre de ces requêtes sont à l’origine des changements que nous ferons au réseau au cours des prochaines semaines. L’évolution de celui-ci n’en est pas moins terminée puisque la STTR est toujours à l’écoute de sa clientèle afin de voir les possibilités d’amélioration », a expliqué le directeur général de la STTR, Guy de Montigny.

Vers d'autres modifications ?

La STTR étudie actuellement divers scénarios pour que d’autres modifications soient apportées. L’organisation se penche également sur la mise en place d’un comité Expérience client. La STTR n’exclut pas la possibilité de revoir les horaires afin d’améliorer les correspondances ayant lieu les jours de semaine, à moyen terme.

Afin d’en savoir plus sur les changements apportés, les usagers peuvent contacter le service clientèle de la STTR au 819 373-4533.