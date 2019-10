7 questions à poser avant d'entamer un projet de construction commerciale

Quand vient le temps de se lancer dans un projet de construction commerciale, il y a plusieurs choses à considérer, et le choix d’un entrepreneur en construction commerciale compétent est essentiel au succès d’un projet. Le Québec compte de nombreuses entreprises de construction commerciales, mais choisir celle qui convient à vos besoins demande de la recherche.

Plus vous disposez d'informations sur les différents entrepreneurs de votre région, plus il est facile de choisir la meilleure entreprise pour votre projet. Voici donc une liste de questions essentielles à poser à un entrepreneur avant d’entamer un projet de construction commerciale.

1.Posez des questions sur l’entreprise et son histoire

Vous découvrez ainsi depuis combien de temps les entrepreneurs sont en activité, sur quels autres projets ils ont travaillé, etc. Voyez s’ils ont déjà travaillé sur des projets similaires au vôtre, et demandez à voir des exemples de projets réalisés par leur entreprise.

Demandez aussi des références : celles-ci vous donneront une bonne idée sur le fonctionnement de l’entreprise, son efficacité et sa communication avec les clients.

De plus, posez des questions sur leur dossier en matière de sécurité. Un chantier sûr indique qu'une entreprise se soucie de ses travailleurs et de la qualité de leur travail en général.

2.Posez des questions sur son équipe de travailleurs

Demandez s’ils ont des superviseurs de site et s’ils font affaire avec des sous-traitants. Il est important d'avoir un point de contact avec l'entreprise sur le site de construction et il ne faut pas compter sur les sous-traitants pour jouer ce rôle. Concernant ces derniers, demandez plus d’informations à leur sujet ainsi que des références.

3.Assurez-vous que les entrepreneurs sont assurés et certifiés

Renseignez-vous sur leur assurance-responsabilité et l'indemnisation des travailleurs pour vous assurer que tous les travailleurs du site sont couverts. Et exigez que tous les travailleurs soient certifiés pour les tâches auxquelles ils sont assignés.

4.Demandez quel est l’échéancier proposé

Demandez aux entrepreneurs en construction commerciale qu’ils vous proposent un calendrier de projet et des échéances pour définir les attentes du projet, incluant les dates de début et de fin. Prévoyez plus de temps pour des situations incontrôlables, tels que la météo.

5.Posez des questions sur le calendrier et les modalités de paiement

Il est important de savoir quand les paiements sont dus et de combien ils doivent être, afin d’éviter tout ralentissement des travaux ainsi que des conflits potentiels.

6.Qui sont leurs fournisseurs de matériaux ?

La qualité des matériaux utilisés dans votre projet est importante pour sa pérennité. Assurez-vous que votre entrepreneur n’utilise que des matériaux de qualité et appropriés pour votre projet de construction commerciale.

7.Demandez une soumission détaillée

Pour vous, une soumission détaillée sera l’outil le plus utile pour vous aider dans votre décision. Analysez chaque soumission et comparez. N’hésitez surtout pas à demander si l’offre est une estimation ou un prix fixe. Établissez les coûts au début afin d'éviter toute surprise durant la réalisation de votre projet.