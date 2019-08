Shawinigan reçoit le deuxième Sommet international de l’innovation en villes médianes

Le deuxième Sommet international de l’innovation en villes médianes (SIIViM) se tiendra à Shawinigan, du 13 au 15 novembre prochain, sous la thématique « L’Innovation s’invite dans Votre ville ».

Cet événement d’envergure internationale permet de créer des passerelles économiques entre les villes médianes de partout à travers le monde et leurs entreprises innovantes. « Les villes médianes ont l’immense défi de se démarquer en matière d’innovation face aux plus grands centres urbains tels que Montréal et Québec », mentionne Michel Angers, maire de Shawinigan et co-fondateur du SIIViM.

« Nous avons décidé d’être la première ville canadienne à recevoir ce sommet international de l’innovation. Les villes médianes du Québec et de partout à travers le monde ont tout intérêt à voir ce qui se fait ailleurs pour s’en inspirer ! » ajoute-t-il. Des représentants de municipalités et d’entreprises innovantes de partout au Québec, de l’Europe, de la Côte d’Ivoire et d’Israël sont attendus pour cet événement d’envergure.

Tenue à Nevers en France en novembre 2018, la première édition du SIIViM marquait la première collaboration

internationale des villes médianes autour du numérique et de l’innovation. « Le SIIVIM 2018 a démontré que nos villes médianes, où foisonnent les innovations partout dans le monde, peuvent aussi être des villes intelligentes. Le développement par l’innovation est un axe partagé sur tous les continents. Cela génère des partenariats économiques créateurs de richesses et d’emplois », indique Denis Thuriot, maire de Nevers, président de Nevers Agglomération et co-fondateur du SIIViM.

Présidence d’honneur du SIIViM Shawinigan Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec, a accepté avec empressement la présidence d’honneur de l’événement. « C’est par l’innovation et la transformation numérique qu’une société peut progresser et s’adapter afin de répondre aux défis de l’économie mondiale. En ce sens, il est aujourd’hui essentiel de créer des collaborations et de les renforcer, de favoriser les occasions de partenariat et de maillage entre les entreprises et entre les États, de soutenir la croissance de PME proposant des solutions novatrices pour rendre les villes plus intelligentes et d’accélérer la mise en place d’innovations dans les villes médianes pour qu’elles puissent se distinguer comme des lieux potentiels d’implantation d’entreprises innovantes. Nous devons pouvoir offrir aux citoyens des villes responsables, résilientes, créatives et branchées », fait savoir Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation.

Par ailleurs, le comité organisateur du SIIViM Shawinigan est fier de pouvoir compter sur l’Union des municipalités du Québec (UMQ) comme partenaire majeur. « Les Cités régionales, par leur poids démographique, économique et social, sont des actrices incontournables du développement du Québec. Leur vitalité économique, leur localisation stratégique entre les grands centres urbains et l’importante densité d’infrastructures et de services à disposition favorisent le rayonnement régional et offrent un environnement propice à la création de richesse. Le SIIVIM permet de créer des ponts entre les institutions publiques, attirer des investissements provenant d’acteurs internationaux, tout en facilitant le déploiement de nos entreprises innovantes sur de nouveaux marchés », mentionne Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines et président du Caucus des cités régionales de l’UMQ.

Programmation et inscriptions La programmation du SIIViM Shawinigan propose aux participants de visiter le salon de l’Innovation, qui regroupe près de 75 exposants offrant des solutions innovantes aux villes intelligentes. De plus, les participants auront l’occasion de participer à un ou plusieurs ateliers et panels portant sur cinq thèmes : la transformation numérique, les citoyens connectés, la mobilité durable, la ville performante et le commerce intelligent.

L’entreprise shawiniganaise IS Data Solutions faisait partie de la délégation du Québec à Nevers en 2018 à titre d’exposant. Son président, Jean-François Janvier-Houde, témoigne des retombées positives de ce sommet international pour son entreprise innovante. « La présentation de notre offre de services lors du SIIVIM 2018 a permis à IS Data Solutions de conclure un premier contrat en sol français avec la ville et l’agglomération de Nevers, ce qui a accéléré notre développement à l’étranger. Ça nous a aussi permis d’établir des liens avec des collaborateurs et entreprises françaises et de proposer des offres conjointes qui auront des retombés pour tous les partis. »

Le vendredi 15 novembre, des rencontres de maillage personnalisées entre entreprises innovantes et municipalités sont également au programme, tandis que le salon de l’Innovation sera ouvert gratuitement au grand public, appelé à voter pour sa solution innovante préférée. Le prix coup de cœur du public sera dévoilé lors de la clôture du salon en soirée.

Les inscriptions débutent en ligne le 1er août prochain au siivim.shawinigan.ca.