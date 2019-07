Une 9e cohorte d’alternance travail-études en techniques d’usinage pour Marmen

Marmen organise une 9e cohorte d’alternance travail- études en techniques d’usinage. Le 16 septembre, les étudiants admis commenceront une session intensive au Carrefour Formation Mauricie afin d’acquérir les bases en usinage. Ensuite, ils poursuivront leur formation en usine chez Marmen. Le programme durera 1 800 heures. En seulement 11 mois, les étudiants obtiendront leur DEP en techniques d'usinage. Et dès le début de la formation, les étudiants deviendront des membres du personnel de Marmen à part entière, salaire inclus.

Pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre que connait le Québec actuellement, les entreprises se doivent de continuer d’innover dans leurs activités de recrutement et pour Marmen, les programmes d’alternance travail-études en sont un bel exemple. Pionnière dans la mise en place de tels programmes, Marmen va en accentuer le développement au cours des prochains mois. En effet, l’entreprise est en discussion avec plusieurs établissements d’enseignement pour lancer diverses cohortes cet automne touchant d’autres métiers.

« Marmen apprécie ces partenariats avec les établissements d’enseignement. D’une part, ils permettent aux candidats retenus un retour aux études bénéfique pour leur carrière qu’ils n’auraient peut-être pas pu effectuer s’ils avaient été privés de revenus. D’autre part, ces écoles deviennent des partenaires qui nous aident à atteindre nos objectifs d’embauches », souligne Annie Pellerin, vice-présidente – Ressources humaines et Communications chez Marmen.

Cette nouvelle cohorte permettra de former de nouveaux machinistes talentueux qui aideront Marmen à poursuivre sa progression. Et si l’on se fie aux précédentes cohortes, les candidats retenus seront un mélange de nouvelles recrues et d’employés actuels de Marmen désirant apprendre un nouveau métier ou progresser dans l’entreprise. Ces programmes ont toujours connu un franc succès chez Marmen dans le passé, les étudiants appréciant le fait d’être formés tout en étant employés et rémunérés.

« La cohorte m’a permis un retour à l’école avec rémunération afin d’obtenir un DEP dans un métier technique et stimulant. Sans cette recette gagnante, un retour aux études aurait été impossible pour moi », mentionne François Lachapelle Desaulniers qui fait partie de la 8e cohorte en techniques d’usinage.

Le projet est une initiative de Marmen, du CFP Carrefour Formation Mauricie et de la Commission scolaire de l’Énergie. Au minimum, ce sont 12 initiés qui feront partie de cette cohorte. Pour être reçus au programme, les candidats doivent s’inscrire sur cohortemarmen.com.