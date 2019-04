La Distillerie Wabasso octroie une subvention de 5000 $

Innovation et Développement économique Trois-Rivières est heureux de confirmer l’octroi à la Distillerie Wabasso d’une subvention de 5000 $ via son Fonds de développement des territoires.

L’entreprise, qui lançait aujourd’hui son deuxième produit, Bourgeon, utilisera la somme pour ses activités de commercialisation, entre autres. Ce montant s’ajoute aux 20 000 $ accordés en prêts l’an dernier par le Fonds local de solidarité et le Fonds local d’investissement de Trois- Rivières.

En opérations depuis juin 2018, la Distillerie Wabasso s’est démarquée au cours de la dernière année en remportant de nombreux prix et en obtenant un vif succès auprès de la clientèle de la Société des alcools du Québec avec son premier produit, le gin Wabasso. Elle a également été couronnée Nouvelle entreprise de l’année et coup de cœur du public lors du gala Vise dans le mille le 28 mars dernier, mettant la main sur le grand prix de 15 000 $.

L’expérience des promoteurs, tant en gestion qu’en distillerie, de même que la croissance du marché des spiritueux ont convaincu le comité d’investissement du potentiel du projet. « Maxime Vincent et Guyaume Parenteau sont de fiers ambassadeurs de Trois-Rivières. En plus d’être de grande qualité, leurs produits permettent à notre ville de rayonner un peu partout au Québec et bientôt, on l’espère, ailleurs dans le monde », explique le commissaire industriel Boris Tellier.

Pour Desjardins, l’accompagnement des jeunes et la stimulation de l’entrepreneuriat sont au cœur des priorités. La Distillerie Wabasso devient ainsi la première entreprise de la région de Trois-Rivières à obtenir l’appui du programme Créavenir, par l’octroi d’une marge de crédit de 15 000$ et d’une subvention de 5 000$. « Le succès passe par un accompagnement de proximité et un financement adapté à la réalité des jeunes entrepreneurs, et c’est précisément ce qu’offre le programme Créavenir », soutient Sylvain Racine, directeur général du Centre Desjardins Entreprises Mauricie.

À propos de Bourgeon

Bourgeon, une liqueur à base de gin et d’érable à 24 % d’alcool, est le deuxième produit lancé par la Distillerie Wabasso. Il est maintenant disponible à la Société des alcools du Québec en format de 750 ml au coût de 34,75$.