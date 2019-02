450 000 $ investis par Desjardins pour soutenir l’éducation financière des jeunes, en partenariat avec les Carrefours Jeunesse-emploi

Les Caisses Desjardins de la Mauricie ainsi que les Carrefours jeunesse-emploi du territoire sont fiers d’annoncer le lancement de Mes Finances, mes choixMC. Grâce à un partenariat financier de 450 000 $ sur trois ans, ce programme d’éducation financière sera dès maintenant offert aux jeunes de notre région.

Le programme



Bâti sur mesure pour la clientèle desservie par les organismes partenaires, Mes Finances, mes choixMC propose un programme d’éducation financière complet aux jeunes adultes à un moment où ils ont de multiples décisions financières à prendre pour la première fois. Son objectif consiste à améliorer les compétences des jeunes en termes de gestion de finances personnelles, de sorte qu’ils soient en mesure de faire des choix de consommation éclairés, responsables et porteurs de valeurs pour eux-mêmes, en tenant compte de différentes options.

Le programme favorise une approche dynamique et participative. L’apprentissage se fait au moyen d’une variété d’activités, d’ateliers et d’exercices pratiques, de façon à favoriser au maximum l’interaction avec les jeunes. Les 17 modules du programme qui touchent de très près les jeunes sont subdivisés en 4 catégories.

Les incontournables (budget, crédit, biens de consommation, acheter épargner et le surendettement)

La vie courante (alimentation, transport, partir en appartement, protection du consommateur et cellulaire)

Les études et le travail (études, revenus d’emploi, marché du travail, impôts et taxes)

Les services financiers (services financiers, assurances et investir)

Le partenariat



L’objectif commun de développer l’autonomie financière chez les jeunes adultes caractérise le partenariat qui a été établi dans le respect des missions complémentaires des organismes et des valeurs de Desjardins.

« Mes finances, mes choix est un programme unique qui affirme le leadership de Desjardins en éducation financière. Ce sont des initiatives comme celle-ci qui démontrent la différence Desjardins ! Nous remercions les membres de nos caisses de permettre à nos jeunes d’être mieux outillés et de développer ainsi leur autonomie financière. », a expliqué M. Guy Baril, président de la Caisse Desjardins de Maskinongé, au nom de Desjardins Mauricie.

Les Carrefours jeunesse-emploi de la Mauricie offrent gratuitement le programme depuis déjà quelques mois. Il est compatible avec les exigences ministérielles par les thèmes et la façon dont ils sont abordés. De plus, les formateurs ont tous reçu une formation intensive et sont accrédités par le Mouvement Desjardins pour diffuser le contenu du programme. Après seulement quatre mois de diffusion, ce sont 423 jeunes qui ont reçu plus de 911 heures de formation par l’entremise des formateurs accrédités des carrefours jeunesse-emploi. « Nous sommes fiers de mentionner un taux de 99% de satisfaction de la part des participants et 97% d’entre eux ont mentionné qu’ils le recommanderaient à un ami. », a indiqué Mme Pascale Fraser, directrice du CJE de Shawinigan et représentante des CJE de la Mauricie.