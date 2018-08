Québec soutient les startups dans la région de la Mauricie

Dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, le gouvernement du Québec accorde une aide financière totalisant 50 000 $ aux entreprises Chain RXN Games et Les systèmes Brew-it afin d'appuyer la réalisation de deux projets d'innovation, lesquels sont évalués à 370 760 $.

Ces entreprises font actuellement partie de programmes d'incubation et d'accélération offerts par le DigiHub Shawinigan.

Le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, en ont fait l'annonce aujourd'hui, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

L'aide financière se résume comme suit :

Organisme Investissement Aide financière Les systèmes Brew-it

Trois-Rivières 70 760 $ 25 000 $ Chain RNX Games

Shawinigan 300 000 $ 25 000 $ Total 370 760 $ 50 000 $

En tout, 67 projets totalisant des investissements de 6 480 275 $ ont été sélectionnés dans neuf régions du Québec par un comité indépendant mandaté pour évaluer les propositions reçues à la suite de l'appel de projets lancé en janvier 2018. Les projets retenus bénéficieront d'un appui financier total de 1 671 501 $, attribué par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.