Le gouvernement du Québec soutient l'essor de l'entrepreneuriat chez les jeunes de la Mauricie

Dans le cadre du premier appel de projets de la Mesure de soutien à l'entrepreneuriat innovant et scientifique chez les jeunes, volet Startup jeunesse, le gouvernement du Québec soutient à hauteur de 50 000 $ la réalisation du projet Entreprise-école du Digihub Shawinigan, évalué à 83 470 $.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet, en a fait l'annonce la semaine dernière, au nom de la vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade.

Ce projet, réalisé en collaboration avec le cégep de Shawinigan, vise le démarrage d'une entreprise-école offrant aux startups du Digihub Shawinigan différents services, tels que la tenue de livres, la création de documents et d'outils promotionnels et le montage vidéo. L'initiative complétera ainsi l'écosystème de l'organisme et son offre de services destinée aux entreprises en incubation et en accélération.

En tout, dix projets totalisant 794 793 $, dont 461 958 $ en contributions gouvernementales, ont été sélectionnés dans sept régions du Québec lors de ce premier appel de projets.

Citations :

« Le milieu entrepreneurial de la Mauricie se mobilise pour éveiller chez les jeunes de la région l'envie d'investir le monde passionnant des affaires et de s'intéresser à des secteurs d'activité porteurs pour l'économie mauricienne. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir, par l'entremise de cette mesure prometteuse pour la vigueur de l'entrepreneuriat québécois et de l'économie régionale, la réalisation du projet du Digihub Shawinigan. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Startup jeunesse nous donne les moyens de promouvoir concrètement l'esprit de création d'entreprise et l'innovation en sciences auprès des jeunes du Québec, qui représentent la relève de demain. Je souligne la grande qualité des projets sélectionnés et l'engagement des promoteurs, qui, grâce à la force de leur réseau et à l'étendue de leurs connaissances, nous aideront à favoriser l'essor d'une nouvelle génération d'entrepreneurs créatifs, tout en générant des retombées économiques et sociales importantes pour le Québec. »

Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique