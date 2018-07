Plus de 205 000 $ à Baril Manufacturier pour l'aider à optimiser ses processus et à se positionner sur le marché américain

Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 205 750 $ à l'entreprise Baril Manufacturier, laquelle souhaite actualiser et améliorer ses processus internes et externes et développer le marché des États-Unis. La somme versée pour appuyer ce projet, évalué à 430 500 $, provient du Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie.

Le député de Champlain, M. Pierre Michel Auger, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Baril Manufacturier, qui se spécialise dans la robinetterie haut de gamme, souhaite revoir plusieurs de ses services et s'équiper de systèmes de suivi. L'entreprise travaillera également à améliorer ses pratiques d'affaires à l'international, notamment par l'exploitation du marché nord‑américain, avec une nouvelle offre de produits, conséquence directe de la mise en place d'un processus de développement de produits efficace.

« L'investissement de Baril Manufacturier lui permettra d'affirmer son positionnement au sein des marchés déjà explorés et d'en conquérir de nouveaux. Grâce à l'appui financier gouvernemental, l'entreprise pourra accroître ses chances de succès dans la réalisation de ce projet structurant et dynamisant, qui créera cinq emplois. En mettant en place un plan d'action, Baril Manufacturier gagnera en compétitivité et en croissance. Nous sommes fiers de soutenir cette PME, qui participe activement à la vitalité économique de Trois-Rivières. »

Pierre Michel Auger, député de Champlain

« Ce projet, qui s'inscrit parfaitement dans les paramètres d'intervention du Fonds de diversification économique du Centre‑du‑Québec et de la Mauricie, s'avère hautement stratégique pour l'entreprise parce qu'il vise le développement de nouveaux produits pour lesquels le marché ciblé offre un potentiel élevé de croissance à l'international. Assurément, les entrepreneurs de la région de la Mauricie sont actifs et dynamiques, et ils mettent de l'avant des initiatives prometteuses qui assureront la pérennité de leur entreprise et le maintien des emplois, gage de stabilité pour les travailleurs. »

Julie Boulet, députée de Laviolette, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« Renforcer l'entrepreneuriat, le manufacturier innovant et les exportations, c'est renforcer la vitalité des régions et, par la même occasion, la croissance économique de tout le Québec. Notre gouvernement est fier d'accompagner Baril Manufacturier à cette étape-ci de son parcours. Nous redoublons d'efforts afin que chaque dollar investi génère davantage de projets et d'emplois sur tout le territoire québécois. »

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional