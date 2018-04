Le Gouvernement du Québec accorde 250 000 $ à l'entreprise Filterfab

Par l'entremise du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie, le gouvernement du Québec attribue la somme de 250 000 $ à l'entreprise Filterfab pour soutenir la mise en œuvre d'un projet estimé à 1 052 353 $.

Le député de Trois-Rivières, M. Jean-Denis Girard, en a fait l'annonce aujourd'hui, au nom du ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, M. Stéphane Billette.

Le projet de Filterfab comporte trois volets :

l'acquisition d'équipements permettant la fabrication de nouveaux produits, l'amélioration de sa productivité et la modification de certains équipements existants;



le développement de produits innovateurs;



la réalisation d'activités visant à commercialiser l'ensemble de ses produits sur les marchés internationaux.

« Ce projet s'inscrit dans les objectifs de diversification économique de la région, lesquels visent à stimuler l'entrepreneuriat par le développement des entreprises générant des projets d'affaires solides et tournés vers l'avenir. Grâce à cet investissement, Filterfab pourra poursuivre sa croissance et continuer de miser sur la grande qualité de ses produits ainsi que sur son service hors pair pour se démarquer de la concurrence. » Jean-Denis Girard, député de Trois-Rivières.

« Les entreprises de la Mauricie ont tout ce qu'il faut pour se distinguer et prospérer. Avec notre appui, elles peuvent diversifier leurs marchés, mettre au point de nouveaux produits et procédés et, surtout, innover à chacune des étapes de leur croissance. Je me réjouis donc de cette annonce prometteuse pour l'essor économique de notre région et le rayonnement de l'expertise de ses entreprises. » Julie Boulet, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette.

« Le succès du Fonds de diversification économique du Centre-du-Québec et de la Mauricie repose en grande partie sur le dynamisme d'entreprises qui s'engagent dans des projets permettant de stimuler et de diversifier l'économie régionale, à l'instar de Filterfab. Notre gouvernement sera toujours présent pour soutenir de telles initiatives, qui sont créatrices de richesse et d'emplois pour les régions. » Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional.

