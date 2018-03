04Fest : une célébration pour l’économie sociale

C’est à l’Atelier Silex de Trois-Rivières que s’est tenue la toute première édition du 04Fest, une soirée de reconnaissance de l’économie sociale. Cette soirée haute en couleur a permis de récompenser six entreprises d’économie sociale qui se distinguent en Mauricie et de lancer officiellement la toute première cohorte en innovation sociale de la région.

Une célébration des modèles d’affaires collectifs

Le 04Fest est une initiative du Pôle d’économie sociale de la Mauricie et il vise à souligner la diversité et la richesse des projets collectifs dans la région. Comme l’indique Marie Michèle Lemay, directrice générale au Pôle d’économie sociale, « L’économie sociale joue un rôle majeur dans le développement et la vitalité des territoires en apportant des réponses originales à plusieurs enjeux de société. Les entreprises récompensées sont des exemples d’innovation, de créativité et de résilience dans différents secteurs d’activités. Nous avions envie de reconnaître leur contribution au développement socioéconomique de la Mauricie. »

Les catégories ont été choisies par l’équipe du Pôle, non sans une pointe d’originalité. Ainsi, ÉTAB s’est vue remettre le prix « Nouvelle pousse » par le CJE TroisRivières/MRC des Chenaux, un prix visant à reconnaître une nouvelle entreprise qui se démarque par sa proposition de valeur, son dynamisme et son modèle d’affaires collectif et innovant. L’entreprise d’économie sociale Transcendanse a, quant à elle, reçu le prix « Matière grise » pour sa longévité, sa résilience et son empreinte positive dans la communauté. Le prix « Innovation » a, pour sa part, été décerné par Desjardins au Centre d’amitié autochtone La Tuque, notamment pour son projet touristique, culturel et économique Sakihikan annoncé en début de semaine.

Les festivités se sont poursuivies avec la remise du prix « Météore » octroyé par Innovation et développement économique Trois-Rivières à l’entreprise d’économie sociale À la Fût qui s’est illustrée lors de la dernière année pour sa croissance, ses investissements et son rayonnement au-delà des frontières de la Mauricie. La base de Plein Air Ville-Joie s’est vue remettre le prix « Résonance » par la Gazette de la Mauricie, puisqu’elle s’est fait remarquée grâce à ses actions communicationnelles originales. Enfin, c’est la Corporation des transports collectifs de la MRC de Maskinongé qui est repartie avec le prix « Coup de cœur du jury » pour son esprit d’initiative.

Des jeunes entrepreneurs qui réfléchissent autrement

La toute première édition du 04Fest était également l’occasion pour le Pôle d’économie sociale de la Mauricie de dévoiler trois projets collectifs et socialement innovants qui constitueront la première cohorte en innovation sociale. « Par un appel de projets, nous souhaitions susciter des projets d’affaires qui conjuguent efficacité économique et COMMUNIQUÉ Pour diffusion immédiate utilité sociale. Le nombre de projets déposés a largement dépassé nos objectifs et ceci est une manifestation claire que la relève d’affaires porte l’envie d’entreprendre autrement », d’affirmer la directrice générale Marie Michèle Lemay.

Les projets sélectionnés sont variés : Shroom-Tech, dont l’objectif est la fabrication de biomatériaux pour offrir une alternative à l’utilisation de polystyrènes en industries, Insectivores, qui vise à élever des insectes en vue de les introduire dans l’alimentation humaine et finalement Maski Récolte, qui récupère des fruits et légumes chez les producteurs en vue de les transformer. Rappelons que ces équipes traverseront un parcours d’expérimentation et d’accélération prévu d’avril à décembre 2018 en vue de faciliter la concrétisation de leur projet d’entreprise. Les différents projets bénéficieront d’un soutien personnalisé grâce à divers partenaires du Pôle, notamment le Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le Fonds communautaire d’emprunt de la Mauricie, la Coopérative de développement régional du Québec, bureau régional Centre-du-Québec/Mauricie, le Centre de formation communautaire de la Mauricie, la Ruche Mauricie et les services de développement économique associés aux projets.