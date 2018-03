Startup Weekend Trois-Rivières 2018: Un triomphe entreprenarial

L’évènement Startup Weekend s’est déroulé cette fin de semaine à Trois-Rivières pour la quatrième année consécutive. Près de 80 participants provenant principalement de la région de la Mauricie, mais également de partout au Québec, se sont regroupés autour de 7 projets afin de bâtir autant d’entreprises en 54 heures intensives.



Dès vendredi, les participants ont proposé près d’une trentaine d’idées d’affaires, et ceux-ci se sont regroupés autour des 7 meilleurs projets. Chaque équipe a passé la fin de semaine à développer leur prototype et à bâtir l’entreprise soutenue par près d’une quinzaine de mentors expérimentés. Ces derniers ont partagé et conseillé les participants afin de les faire grandir tant professionnellement que personnellement. David Brouillette, instigateur de l’événement et membre du comité d’organisation commente : « Une fin de semaine incroyable où l’innovation était au rendez-vous. D’année en année, nous sommes toujours étonnés de la créativité des idées ainsi que de la qualité des projets. Je tiens également à remercier nos nombreux partenaires sans qui le Startup Weekend n’aurait pu exister ».



Dimanche soir, présentation au jury composé de personnalités réputées dans le monde des affaires, à savoir monsieur Éric Piché de chez Deloitte, monsieur Marc Tremblay directeur des opérations chez Stefanka, monsieur Yannick Gervais fondateur de l’entreprise : Les aventuriers voyageurs, Mario De Tilly directeur général d’IDÉ Trois-Rivières et monsieur Louis-Philippe Benoit, entrepreneur en série.



Au terme de l’événement, le jury a couronné le projet Ublon qui propose une application de référencement de bières de microbrasserie en fonction d’un profil de goût. Afin de poursuivre son développement, l’équipe a reçu une incorporation complète et 5 heures de consultation offertes par Langlois Avocats, 8 heures de consultation offerte par Deloitte ainsi qu’un chèque-cadeau de 75 $ d’Ordi-Vert.



La deuxième place a été accordée au projet SafeDrop, dont l’objectif est de faciliter la

réception de colis à domicile de façon sécuritaire. Pour la suite, 3 heures de consultation

sous forme de coaching leur sont offertes par Langlois Avocat ainsi qu’un chèque-cadeau

de 75 $ d’Ordi-Vert.