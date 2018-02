Inauguration des nouveaux bureaux de la firme comptable DGL CPA à Trois-Rivières

C’est hier que les associés du bureau de Trois-Rivières de DGL CPA, messieurs Claude Gélinas, Gilbert Dubé, Jean-Philippe Gauthier et Anthony Tousignant, ont inauguré la nouvelle place d’affaires située au 4945, boul. Gene-H. Kruger, dans l’ancienne Caisse Desjardins Sainte-Catherine-de-Sienne qui a été acquise au cours de l’été 2017 et rénovée depuis pour abriter les bureaux de la firme comptable.



« La décision de déménager a été prise afin de répondre au besoin d’espace dû à la croissance de nos activités et à l’embauche de plusieurs membres du personnel. Nous étions à la recherche d’un endroit facile d’accès et permettant à la clientèle de trouver du stationnement facilement. Le choix du lieu est intimement lié à notre philosophie d’entreprise. Nous sommes une firme comptable à dimension humaine qui a à coeur le bien-être de ses employés et de ses clients », affirme M. Jean-Philippe Gauthier, associé de DGL CPA Trois-Rivières.



UNE ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

L’équipe de DGL CPA représente le parfait amalgame de l’expérience et de la relève. L’entreprise a connu une croissance soutenue au cours des années et compte aujourd’hui sur plus de soixante personnes réparties dans quatre bureaux : Sainte-Croix, Trois-Rivières, Shawinigan et Saint-Tite. Quant à lui, le bureau de Trois-Rivières compte 25 employés. En plus des trois fondateurs, Guy Désaulniers, Claude Gélinas et Martial Lanouette, l’entreprise DGL CPA compte sept associés : Joëlle Desaulniers, Gabriel Fournier-Lacombe, Gilbert Dubé, Jean-Philippe Gauthier, Olivier Landry, Jean-Marc Théoret et Anthony Tousignant.



LES SERVICES DE DGL CPA

DGL CPA offre des services de certification et expertise comptable, de fiscalité, de négociation, recherche de financement et de subvention, de réorganisation, acquisition, fusion et vente d’entreprises, de négociation de contrats, de redressement d’entreprises, d’implantation de systèmes comptables, d’évaluation d’entreprises et de plans d’affaires.



ESPACE COMMERCIAL À LOUER

Occupant le 2e étage de la bâtisse, les propriétaires sont à la recherche d’un locataire qui souhaiterait occuper de 2 000 à 5 000 pieds carrés d’espace commercial disponible au premier plancher. Il est possible de s’adresser au bureau de DGL CPA pour plus de renseignements.



Il est possible de visiter le dgl-cpa.ca pour connaître l’ensemble de leurs services.

Sur la photo

Les associés de DGL CPA :

À l’arrière : Jean-Marc Théoret (bureau de Shawinigan), Gabriel Fournier-Gauthier (bureau de St-Tite), Joëlle Désaulniers (bureau de St-Tite) et Olivier Landry (bureau de Shawinigan).

À l’avant : Gilbert Dubé (bureau de Trois-Rivières), Jean-Philippe Gauthier (bureau de Trois-Rivières) et Anthony Tousignant (bureau de Trois-Rivières).