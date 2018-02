9 ambassadeurs inspirants pour promouvoir le CJE

Le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux s’est doté d’une nouvelle image de marque afin de faire la promotion de ses services en mettant de l’avant 9 ambassadeurs pour le représenter. Ces 9 jeunes de la région sont d’anciens clients qui sont fiers de leur parcours au CJE et qui veulent le faire connaître.

Retenez bien ces noms, vous en entendrez parler dans l’avenir : Vincent Godin, Amélie Morissette, David Bureau, Jean-Mathieu Godin, Jean-François Fortin Côté, Lydianne Leroux, Benoit Langlais, Claudia Mongrain et Jessica Godin.

L’emploi accessible plus que jamais

Sur le site Internet revampé du CJE, une nouvelle section a vu le jour où les employeurs peuvent afficher leurs offres d’emploi. Cette section permet de bien mettre en lumière les besoins des entreprises et de partager les offres efficacement sur les réseaux sociaux. Les clients ont maintenant accès partout et en tout temps aux offres d’emploi affichées au CJE.

Expert-conseil pour la jeunesse

Dans la section blogue, on trouve déjà une quinzaine d’articles rédigés par l’équipe du CJE selon différentes catégories d’intérêt : le monde du travail, le monde scolaire, le monde citoyen et le monde des affaires. Les articles visent à intéresser les jeunes, à les outiller et à partager l’expertise du CJE.

Une équipe dévouée

Depuis près de 20 ans, l’équipe du CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux s’engage corps et âme au succès des jeunes adultes de 16 à 35 ans sur son territoire. Les jeunes adultes sont au cœur des préoccupations et l’équipe souhaite faire cheminer chaque personne qui franchit la porte du CJE dans son développement personnel et professionnel afin qu’elle puisse atteindre l’objectif qu’elle s’est fixé.

Depuis son ouverture en octobre 1998, le CJE a connu son lot d’ambassadeurs de façon non officielle. Les partenaires, les élus, les employés du CJE et les 25 000 clients qui ont bénéficié des services à ce jour ont toujours été des porte-paroles extraordinaires témoignant de la qualité des services rendus aux jeunes adultes.

En terminant, le CJE tient à remercier David Gélinas (DA), membre du conseil d’administration, pour son excellent travail et sa vision tout au long de ce projet de renouvellement de l’image. Il remercie également Étienne Boisvert, photographe, pour les photos des ambassadeurs et l’équipe d’Acolyte pour le nouveau site www.cjetrdc.com .

Sur la photo

1ère rangée : Jean-Mathieu Godin (ambassadeur), Claudia Mongrain (ambassadrice), Amélie Morissette (ambassadrice),

2e rangée : Sébastien Morin (Directeur général CJE), David Bureau (ambassadeur), Benoit Langlais (ambassadeur), Jean-François Fortin Côté (ambassadeur)