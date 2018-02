Sylvie Myre nommée Personnalité féminine au Gala Radisson

Vendredi dernier, lors du 33e Gala Radisson de la Chambre de commerce et d’industrie de Trois-Rivières (CCI3R), madame Sylvie Myre, présidente de Voyages à Rabais, Tours Amérique et Objectif Monde, a reçu la plus haute distinction individuelle, soit le prix Personnalité féminine.



Les membres du jury ont souligné son audace, sa détermination et sa vision innovante de l’industrie du voyage qui font d’elle une personnalité d’exception pour notre région.



« Je suis honorée de recevoir ce prix. Je dois cependant mentionner que le succès des entreprises que j’ai fondées et que je dirige, je le dois à mon équipe d’employés passionnés, qui jour après jour, travaille à rendre les rêves de nos clients réalité », mentionne l’inspirante entrepreneure, Sylvie Myre.