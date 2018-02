Conférence de Serge Beauchemin et Éric Bélanger : Un succès pour la Zone entrepreneuriale

C’est le 31 janvier que la Zone entrepreneuriale, en collaboration avec Réseau M et IDÉ Trois-Rivières, a convié les entrepreneurs de la région à une conférence en formule 5 à 7 sous le thème « Croissance et leadeurship ». Lors de cette activité, les deux hommes d’affaires, Serge Beauchemin et Éric Bélanger, ont séduit l’auditoire par leur témoignage inspirant. Cette activité, qui a affiché complet très rapidement a attiré dans les locaux de la Zone entrepreneuriale plus de 85 entrepreneurs.



Serge Beauchemin, homme d’affaires et investisseur connu pour son rôle dans l’émission de Radio-Canada « Dans l’œil du dragon » ainsi qu’Éric Bélanger, fondateur d’Avant-Garde Technologie (AGT), leadeur incontesté dans les solutions robotisées intelligentes pour le secteur métallique ont partagé leur parcours d'entrepreneurs. Deux conférences authentiques et très humaines qui ont créé une ambiance intimiste. Très généreux, les conférenciers ont aussi échangé et réseauté avec les entrepreneurs participants.



En invitant les entrepreneurs de la région à cette soirée inspirante offerte par deux hommes d’affaires reconnus et d'actualité, la Zone entrepreneuriale confirme sa position « Pour et par des entrepreneurs ». Toujours présente pour l’amélioration des compétences des entrepreneurs et complice de leur réussite en affaires, la Zone démontre qu'elle est près et à l’écoute de leurs besoins. Comme le souligne Louis Gendron, directeur général au Cégep de Trois-Rivières : « Par cette activité, le Cégep de Trois-Rivières démontre une fois de plus sa grande proximité avec le milieu des affaires et sa contribution au développement de notre communauté. »

Sur la photo:

Éric Bélanger, fondateur d’Avant-Garde Technologie (AGT), Serge Beauchemin, homme d’affaires et investisseur connu pour son rôle dans l’émission de Radio-Canada « Dans l’œil du dragon, Danie Dauphinais, agente de liaison Zone entrepreneuriale et Louis Gendron, directeur général Cégep de Trois-Rivières.