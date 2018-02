Une subvention salariale de 5 200 $ aux entreprises et aux organismes pour leur recrutement

Le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux est nouvellement bénéficiaire du projet Connexion compétences ayant pour objectif d’offrir des subventions salariales, pouvant aller jusqu’à 5 200 $, aux entreprises et aux organismes situés sur son territoire.



Le projet Connexion compétences offre un soutien financier de 20 semaines aux employeurs qui recrutent des jeunes dans leur milieu de travail. En plus de l’aide financière, un support est offert tout au long du projet, par le CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux, afin de faciliter l’intégration en emploi du jeune. Pour être admissibles, les employeurs doivent embaucher l’employé pour un poste permanent, à temps plein (minimum de 30 heures par semaine). En ce qui a trait aux candidats, le projet s’adresse aux personnes âgées de 16 à 30 ans et étant en processus de recherche d’emploi.



« De par leur participation au projet, les employeurs favoriseront ainsi l’intégration des jeunes au marché du travail et contribueront à leur développement professionnel. En cette période où nous parlons beaucoup de pénurie de main-d’œuvre, le projet est une opportunité pour les employeurs de recruter et de former un employé » explique Francyn Laquerre, conseillère en emploi et chargé de projet pour Connexion compétences.



« Le processus administratif est simplifié afin de mettre l’énergie sur l’intégration du jeune. Les employeurs sont d’ailleurs surpris et heureux de ce fonctionnement. Pour les deux prochaines années, nous pourrons créer 56 intégrations en emploi. »



Les employeurs et les jeunes adultes qui désirent plus de renseignements au sujet du projet et de la subvention salariale sont invités à communiquer avec Francyn Laquerre au 819 3760179, poste 289 ou par courriel à francyn.laquerre@cjetrdc.com.



Le projet Connexion compétences est financé en partie par le gouvernement du Canada, dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse.



Sur la photo:

Francyn Laquerre (responsable du projet Connexion compétences au CJE Trois-Rivières/MRC des Chenaux), Marie-Claude Caron-Larose (candidate Connexion compétences, employée à la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières), Amélie Dubuc (directrice générale de la Corporation de développement communautaire de Trois-Rivières)