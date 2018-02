Il est temps de s'inscrire au Gala Inc.

La Chambre de commerce et d’industrie du Cœur-du-Québec, lançait aujourd’hui le début des mises en candidature pour la 10e édition du Gala Inc. Cet événement récompensant les porteurs de l’entrepreneuriat sur le territoire des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska aura comme thème « Au cœur de l’entrepreneur ». Ce nouveau slogan rappelle ainsi l’importance de l’humain au cœur de tout projet, mais aussi l’importance de l’entourage et des organismes comme la Chambre qui gravitent près des entrepreneurs et qui apportent le soutien et l’appui nécessaires au développement de ceux-ci.



Le Gala Inc. se tiendra à la fin avril. Lors de cette soirée, qui promet d’être haute en couleurs, de nombreux entrepreneurs seront récompensés. Rappelons que depuis ses débuts, le Gala de la CCICQ a contribué de façon significative à la reconnaissance et à la visibilité de plus d'une centaine d'entreprises ou d'individus qui ont marqué ou qui marquent toujours l'histoire socioéconomique de notre territoire. Pour un jeune entrepreneur honoré par le passé tel qu’Éric Joubert, de Bois Laurentides, l’expérience se concrétise surtout par la reconnaissance locale sentie, « de recevoir un mot directement du maire, et de différents organismes de la région m’a fait voir l’importance de notre entreprise dans ma communauté », exprime t’il.



Les catégories Chacune des neuf premières catégories comprendra trois finalistes. Les catégories sont les suivantes:



1. « Entreprise de services aux entreprises »

2. « Entreprise de services à la personne »

3. « Entreprise commerciale et de restauration »

4. « Entreprise de production et de transformation »

5. « Jeune entreprise innovante »

6. « Entreprise touristique et culturelle »

7. « Travailleur autonome et micro-entreprise »

8. « Entreprise d’économie sociale »

9. « Initiative écoresponsable »

10. « Personnalité d’affaires de l’année »

11. « Personnalité Nouvelle Génération d’Affaires »

12. « Prix « Coup de cœur »



Les dossiers de mises en candidature pourront être déposés directement à la CCICQ en complétant le formulaire d'inscription disponible sur le site Internet au www.ccicq.ca sous l'onglet « Gala Inc. », et ce, dans la catégorie souhaitée.



Tous les dossiers devront être déposés avant le 30 mars prochain, 12 h. Veuillez prendre note qu’un accompagnement pour aider les entreprises à rédiger leur dossier sera disponible directement à la Chambre.



Participez en grand nombre !