Le bilan du projet-pilote du Frigo Free Go Trois-Rivières: Un succès qui aura une suite!

Le comité du Frigo Free Go Trois-Rivières, coordonné par la CDEC de Trois-Rivières, présente avec fierté le bilan du projet pilote du frigo libre-service, ouvert le 24 octobre 2017 à l’Auberge internationale de Trois-Rivières.



Ayant comme objectif premier de lutter contre le gaspillage alimentaire, le projet du Frigo Free Go de Trois-Rivières se veut durable, basé sur une structure de partenariats et développé à coût zéro. Cette initiative, développée initialement par la CDEC de Sherbrooke en 2016, a déjà porté ses fruits. Plus de 30 partenaires de milieux différents se sont investis gratuitement en offrant leurs surplus et leurs invendus d’aliments, mais aussi leurs ressources matérielles et humaines, leur expertise et leur temps. Nous avons établi que plus de 2000 livres de denrées ont été sauvées du gaspillage depuis les trois derniers mois. De plus, la valeur de la contribution des partenaires se chiffre à 11 598 $.



Nous annonçons que les produits transformés et préparés sont maintenant acceptés de la part de nos écopartenaires (restaurants, fermes, boulangerie, traiteurs, cafés, etc.). Les citoyennes et les citoyens demeurent invité(e)s à déposer des fruits, des légumes, du pain et des dérivés du pain au frigo. Nous rappelons que le frigo libre-service est accessible en tout temps et à toute la population.



Le succès de ce projet entraînera un nouveau Frigo Free Go. En effet, ce modèle sera implanté au printemps dans le secteur Cap, soutenu par l’organisme Au Bon Citoyen. Ce deuxième frigo trifluvien sera également ouvert 24/7.



Nous appelons à présent les milieux des affaires, des OBNL et des institutions à joindre le mouvement antigaspillage et ainsi faire partie d’une communauté écoresponsable.



Les détails entourant les partenaires, les produits sauvés du gaspillage et les développements du projet se retrouvent sur la page Facebook du Frigo Free Go Trois-Rivières www.facebook.com/FrigoFreeGoTR.