IDE Trois-Rivières rejoint le prestigieux European Business Network

Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDE Trois-Rivières) est fier de devenir l’une des cinq premières villes nord-américaines à rejoindre l’European Business Network (EBN), un réseau international de plus de 250 membres développant des partenariats dans le domaine de l’innovation et de l’entrepreneuriat. En plus de l’adhésion à l’organisation, IDE TroisRivières reçoit la prestigieuse certification BIC : Business Innovation Center.



Un sceau de qualité pour l’innovation La marque de qualité BIC est la seule norme internationale officiellement reconnue pour l’incubation et l'accélération basée sur l'innovation. La marque certifie qu’une organisation est engagée à fournir des ressources et des services aux entreprises innovantes. Elle démontre aussi que les critères de qualités très élevés sont atteints, par exemple l’expertise des conseillers et la qualité des services d’accompagnement offerts. C’est suite à un audit d’EBN qu’IDE TroisRivières se voit recevoir ce sceau de qualité.



L'adhésion à la communauté d’EBN permettra à IDE Trois-Rivières de s’inspirer des bonnes pratiques internationales, mais également de faciliter l’accès aux marchés internationaux pour les entreprises du territoire, grâce au réseau de partenaires qualifiés.