Une hausse des ventes durant la 16e édition du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières

Même si le nombre de visiteurs a été un peu moindre que lors de la dernière édition, une hausse des ventes a été constatée durant la 16e édition du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières.

L’organisation parle d’un franc succès et estime que les gens ont compris l’importance d’investir sur la durabilité, le savoir-faire et l’excellence d’ici.

40 exposants très fébriles provenant de plusieurs régions du Québec ont donné le ton à cette édition au CECi de l’Hôtel Delta en fin de semaine dernière.

La diversité de l’offre, la maîtrise technique, les médiums utilisés comme mode d’expression, la qualité des produits offerts et l’échange entre le client et l’artiste ont donné un sens aux oeuvres et aux objets représentés.

Les artisans étaient enthousiastes et heureux de revoir et d’échanger avec la clientèle et d’autre part, des visiteurs gourmands d’œuvres et de produits métiers d’art de qualité, une clientèle reconnaissante et de magnifiques témoignages ont fait de cette édition une réelle réussite.

C’est vraiment un message d’amour que la clientèle a lancé selon l’organisation, ajoutant que la relance en métiers d’art est repartie dans la région.