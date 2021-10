« Les revenants acadiens », une célébration d’Halloween unique, éducative et interactive

La Société acadienne Port-Royal (SAPR) lance officiellement la première édition de l’événement « Les revenants acadiens », une célébration d’Halloween qui offrira une expérience unique, éducative et interactive à chaque visiteur qu’il soit petit ou grand.

La SAPR invite tous les assoiffés de nouvelles expériences à venir parcourir le vieux moulin de St-Grégoire à Bécancour d’une entrée à l’autre, à frapper à la porte de la petite école la « Maison des souvenirs » et finalement, à visiter le sous-sol du Couvent de St-Grégoire.

Durant le parcours, le visiteur collectera quelques bonbons et découvrira les revenants acadiens et leurs histoires.

Il y aura parmi eux le meunier Joseph Bourg, le capitaine Vigneau et le curé Harper pour en nommer que quelques-uns.

L’activité se déroulera en soirée le vendredi 29, le samedi 30 et le dimanche 31 octobre de 17 h à 20 h 30.

Afin d’obtenir les ressources humaines nécessaires à la réalisation de son événement, la SAPR a décidé de se tourner vers la scène politique pour obtenir de l’aide. La campagne électorale municipale en cours permet aux divers candidats de s’impliquer et de découvrir notre attrait. Tous sans exception ont mentionné : « Je désire m’engager ! »

Dès lors, ne soyez pas surpris de rencontrer le long du parcours hanté Jean-Guy Dubois, Lucie Allard, Karl Grondin, Denis Vouligny et Daniel Blackburn. Aussi, pour les plus érudits en matière politique, vous reconnaîtrez Mario Guilbert et Marion Lamothe, les candidats au conseil municipal du secteur St-Grégoire.