Les Éditions mp tresart lancent un nouveau recueil de poésie intitulé Délivrance

La maison d’édition mp tresart située à Durham-Sud vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau recueil de poésie.

Il s’intitule Délivrance et son auteur est François de Paul A. Amougou, dit Mumu.

Cet ouvrage autobiographique soulève les émotions de désarroi face aux maux qui pâlissent nos sociétés. Les sujets abordés sont entre autres le racisme, la violence des armes, la famine, les souffrances et la quête d’une vie meilleure.

L’écrivain et dramaturge né au Cameroun a immigré au Québec en 2016 et vit maintenant à Saint-Côme-Linière en Beauce.

Mumu a participé à deux recueils publiés par Les Éditions mp tresart : La musique de l’âme (2018) et Je vibre au tempo de… (2020).

« Ces collaborations m’ont fait rencontrer une maison d’édition jeune et engagée, autant professionnelle et dynamique sur sa qualité de travail que dans tout le processus d’édition. La crise sanitaire actuelle nous a contrariés, mais j’ai vécu la journée du lancement comme l’épilogue d’un amour de jeunesse avec la poésie. Certains poèmes datent de mes premières rencontres il y a 25 ans. Dans ce recueil, j’ai voulu dénoncer mes frustrations et réclamer plus de justice. Une DÉLIVRANCE à juste titre. Un grand merci à ma conjointe Margo Pascalline Manké et à l’éditrice Mélanie Poirier qui m’ont encouragé à publier mon manuscrit. »