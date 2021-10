Le club de lecture du premier roman de retour à Shawinigan

Les bibliothèques de Shawinigan vous invitent à participer à la rencontre virtuelle du club du premier roman, le mercredi 13 octobre à 15 h 30.

Depuis 2017, les bibliothèques de Shawinigan sont associées au Festival du premier roman de Chambéry, en France.

Cette année, elles accueillent de nouveau le club de lecture du premier roman.

C’est l’occasion de découvrir de nouvelles plumes québécoises et françaises et échanger des réflexions et sentiments sur ces lectures dans un moment convivial.

La rencontre est offerte gratuitement, en priorité aux abonnés des bibliothèques. Il faut cependant s’inscrire à l’avance en mentionnant votre nom et votre numéro d’abonné par courriel à [email protected], car les places sont limitées.